الاحتلال يُخطر بإخلاء قطعتي أرض وإغلاق منشأة في القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

علقت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة إخطاري إخلاء على قطعتي أرض في حي الشيخ جراح وسط المدينة.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن طواقم البلدية برفقة قوات الاحتلال اقتحموا قطعتي أرض بالحي، تستخدم الأولى كمغسلة للسيارات، والثانية موقف للحافلات، وعقلت عليهما إخطاري إخلاء، وأمهلت أصحابهما 48 ساعة لتنفيذ القرار.

في سياق متصل، هددت بلدية الاحتلال بإغلاق موقف "سيارات الزهراء" في شارع علي بن أبي طالب بالقدس، بحجة "عدم وجود رخصة للمنشأة".

يشار إلى أنه تم تحويل الأرض لموقف منذ عام 1997، وتم تجميد وتعطيل الرخصة خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، وفرضت بلدية الاحتلال آلاف الشواقل على صاحب الأرض كغرامات ومخالفات.