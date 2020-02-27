الاحتلال يصادر 4 ملايين دولار لشركة صرافة من غزة

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلن الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عن مصادرة مبلغ 4 ملايين دولار أمريكي كانت في طريقها إلى قطاع غزة عبر إحدى شركات الصرافة المحلية.

وزعمت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان لها، أن تلك الأموال كانت قادمة كدعم من إيران إلى حركة حماس في غزة بهدف تطوير البنية التحتية والعسكرية لها.

وادعت أن شركة "المتحدون" لصاحبها زهير شملخ وعائلته، هي من تولت مهمة نقل ذلك المبلغ من إيران إلى حماس في قطاع غزة، مبينة أنه سيتم تقييد عمل الشركة على المستوى العالمي.

واتهمت الوزارة "شملخ" بأنه يمارس دور "الصراف الرئيسي لحركة حماس"، خلفاً للشهيد حامد الخضري الذي تعرض للاغتيال في مايو 2019" بذريعة نقل أموال للمقاومة في غزة.