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بدء مشروع إنشاء 270 وحدة سكنية لمتضرري عدوان 2014

27 شباط / فبراير 2020 05:42

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن البدء بتنفيذ مشروع إعادة إنشاء أكثر من 270 وحدة سكنية، للمهدمة بيوتهم خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014.

وأوضحت والوازرة في تصريحات اليوم الخميس، أن قيمة المشروع بلغت 10 ملايين دولار، بتمويل من المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية.

وثمنت دور الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج "UNDP" في فلسطين آيفون هيلي، ومدير عمليات الأونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي، على الجهود التي يبذلانها في متابعة كافة المشاريع التي يتم تنفيذها في القطاع.

وشنت "إسرائيل" عدوانا على قطاع غزة في 7 تموز 2014، أسفر عن استشهاد 2320 فلسطينيا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، وتضرر عشرات الآلاف من المنازل، بحسب بيانات رسمية.

وتعهدت دول عربية ودولية في تشرين الأول 2014 بتقديم نحو 5.4 مليارات دولار أمريكي، نصفها تقريبا تم تخصيصه لإعمار غزة، فيما النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين.

وفي تصريحات سابقة، بين وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، ناجي سرحان؛ أن إجمالي الوحدات السكنية المهدومة في عدوان 2014 بلغت 12 ألف وحدة بقيمة 495 مليون دولار.

فيما تبلغ إجمالي التعهدات التي توفرت عام 2018 حوالي 344 مليون دولار؛ تمثل 70% من التمويل المطلوب للبرنامج، وأن إجمالي التمويل المتبقي المطلوب توفيره خلال 2018 حوالي 78.3 مليون دولار.

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