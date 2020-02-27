المعلمة "برهوم " تبدع في إنتاج الأفلام الكرتونية التعليمية

غزة- الرأي- سامي جاد الله

تُبدع معلمة التكنولوجيا في مدرسة الرافدين الأساسية المشتركة بغرب غزة أماني برهوم في إنتاج الأفلام الكرتونية التعليمية للمرحلة الأساسية من خلال التسجيل والتمثيل بأصوات طالباتها.

وخلال مسيرتها العملية حرصت أماني على التجديد في أسلوبها كمعلمة حيث ركزت على رقمنة منهاج التكنولوجيا للصف السادس والذي حولته لقصص علمية بمشاركة الطالبات حيث أنتجت العديد من الأفلام الكرتونية.

كما عملت على رقمنة منهاج البرمجة بلغة سكراتش للصف السادس إلى أفلام بطريقة الموشن جرافيك وحتى اللحظة أنتجت 10 أفلام تعليمية ووظفت العديد من التطبيقات التكنولوجية مثل تطبيق كاهوت لعمل المسابقات و الألعاب داخل الفصل وتطبيق بليكرز في الاختبارات القصيرة و تقنية QR code .

كما تقوم بتوظيف التقنيات السابقة مع استراتيجيات التعلم التعاوني و النشط و إستراتيجية جيكسو أو الخبراء – والقبعات الست – والخرائط الذهنية – ومكعب الأسئلة –و ثنائي التدريب – والرؤوس المرقمة معا –و البحث عن النصف الآخر وغيرها من الاستراتيجيات.

ولحل مشكلة عدم وجود مختبر حاسوب في المدرسة قامت المعلمة أماني بعمل محاكاة للبنات سكراتش من خلال تصميمها وقصها على شكل قطع بازل مرتبة على لوحة بطريقة تحاكي المقاطع البرمجية في سكراتش .

وعملت المعلمة أماني على نشر ما تُوظفه لزملائها المعلمين والمعلمات من خلال الدروس التوضيحية فقامت بعمل 4 دروس توضيحية في كل درس وظفت تقنية معينة مع إستراتيجية معينة لكي يتم نقلها لزميلاتها المعلمات، كما عقدت اتفاقية توأمة مع مدرسة البراق بهذا الخصوص والآن تعمل على مبادرتين أهمها مبادرة خذ بيدي والتي من خلالها تقدم معالجة تحصيلية من خلال توظيف منهاج التعلم الاجتماعي العاطفي.

وللمعلمة أماني الحاصلة على رسالة ماجستير في التكنولوجيا عدة إنجازات علمية منها ورقة عمل بعنوان” الويكي كأداة تفاعل اجتماعية

والمشاركة في إنتاج أول منهاج محوسب للتكنولوجيا «تكنولوجيا الصف العاشر» من خلال قسم التعليم الالكتروني في وزارة التربية والتعليم.

كما صممت العشرات من الدروس المحوسبة للصف الثاني والثالث في مبحث الرياضيات بالتعاون مع شركة آيبال ولديها قناة على اليوتيوب متخصصة في المجال التعليمي.

وفي مجال حصد الجوائز فقد تأهلت للتصفية النهائية لجائزة التعاون للمعلم المتميز عن مبادرتها خارج الإطار، وفازت بجائزة مبادرتي في دورتها عن العام 2017 عن توظيف المنصة التعليمية Edmodo في تدريس تكنولوجيا الصف السابع، كما فازت بجائزة الإنجاز والتميز لدعم التعليم في فلسطين بدورتها للعام 2017-2018 عن مبادرتها نتواصل لنتعلم والتي هدفت من خلالها لفتح قنوات اتصال بينها وبين والطالبات وأولياء الأمور والمجتمع المحلي من خلال توظيف وسائل التواصل الاجتماعي.