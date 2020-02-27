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تبرع ياباني بـ 22.4 مليون دولار لدعم "الأونروا"

27 شباط / فبراير 2020 07:42

news_article_3949_11629_1392965822
news_article_3949_11629_1392965822

فلسطين المحتلة - الرأي

وقعت الحكومة اليابانية اليوم الخميس، اتفاقية تبرع بمبلغ 4,22 مليون دولار مع وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وذلك بمقر الوكالة بمدينة القدس المحتلة.

وبينت "الأونروا" أن التبرع سيعمل على تأمين التمويل الحيوي لعملية تقديم الخدمات للاجئين في فلسطين وسوريا ولبنان والأردن وغزة والضفة الغربية.

ولفتت إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ يتجاوز 2,4 مليون دولار من أجل دعم "الأونروا" في سوريا لعام 2020، إلى جانب مبلغ 6,7 مليون دولار من أجل استجابة الوكالة الطارئة لغايات المساعدات الإنسانية في غزة لعام 2020.

وعلاوة على ذلك، سيتم تخصيص 8,2 مليون دولار لغايات دعم عائلات لاجئي فلسطين عن طريق استحداث أكثر من 2000 فرصة وظيفية مؤقتة في غزة وذلك كجزء من مناشدة الطوارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما سيتم تخصيص أموال إضافية من أجل تقديم الخدمات الصحية في سوريا ولبنان والخدمات التعليمية الأساسية في لبنان والأردن، بما في ذلك التعليم والتدريب الفني والتقني.

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