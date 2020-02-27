المصادقة على بناء 1.8 ألف وحدة استيطانية جديدة بالضفة المحتلة

فلسطين المحتلة - الرأي

أعطت وزارة الحرب الإسرائيلية اليوم الخميس الضوء الأخضر لخطة تقضي ببناء نحو 1.8 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن وزير الحرب "نافتالي بينيت" على صفحته في فيسبوك، أن القرار يشمل بناء 1776 وحدة استيطانية، والمصادقة على الخطة العامة لبناء 620 وحدة جديدة في مستوطنة "إيلي"، علاوة على 534 وحدة أخرى من المقرر بناؤها في مستوطنة "شفوت راحيل".

وتعهد "بينيت" في أعقاب قرار المصادقة بمواصلة الأنشطة الاستيطانية وعدم تسليم أي شبر من الأرض للعرب، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست".

ووجه الانتقادات لرئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" على قرار عدم فرض السيادة على المستوطنات في الضفة الغربية حتى انتخابات الكنيست الثاني من مارس القادم.

وكان الاحتلال قد اتخذت سلسلة خطوات في سبيل توسيع نطاق استيطانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ نشر البيت الأبيض أواخر يناير خطة "صفقة القرن"، والتي تعترف بسيادة الاحتلال على جميع المستوطنات.