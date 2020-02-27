الصحة لـ"الرأي": خمسة أشخاص في الحجر وتواصل مع رام الله

غزة- بسام العطار- الرأي:

قال نائب مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة د. مجدي ضهير لـ"الرأي"، إن خمسة أشخاص عائدين من الصين يتم استضافتهم في مركز الحجر الصحي في معبر رفح، حتى انتهاء فترة الـ 14 يومًا الاحتياطية لفيروس الكورونا ومن ثم عودتهم إلى منازلهم.

وشدد ضهير على خلو قطاع غزة تماماً من أي حالة مصابة بفيروس كورونا، داعياً وكالت الأنباء وكافة المواطنين لعدم الانجرار وراء الإشاعات واعتماد المصادر الرسمية في نشر أي خبر أو معلومة.

وأوضح ضهير أن كافة المعتمرين العائدين الى قطاع غزة هم بصحة جيدة، ولا توجد أي حالة مشتبه بها في الأصل، بسبب خلو السعودية من أي حالة مصابة بفيروس كورونا.

وبين نائب مدير عام الرعاية الأولية، أن هناك تواصل مستمر مع وزارة الصحة في رام اللهن ومتابعة كافة الإجراءات المتخذة بحق العائدين من خارج فلسطين عبر معبر الكرامة، وإجراءات سلطات الاحتلال في حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة أوصت المواطنين بعدم السفر إلى الخارج، إلا للحالات الضرورية.

وأجرت الوزارة اليوم برئاسة وكيلها يوسف أبوالريش جولة لمتابعة مجريات العمل في مركز الحجر الصحي في معبر رفح، المخصص في المتابعة الصحية للمواطنين العائدين من الدول التي أعلن بها تفشي فايروس كورونا المستجد.