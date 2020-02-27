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إجراء عملية نوعية لمريض كلى بالمشفى الإندونيسي في غزة

27 شباط / فبراير 2020 08:55

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غزة- الرأي:

أجرى قسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة عملية جراحية نوعية لمريض كلى في عمر الثلاثين.

ويعاني المريض من مشاكل صحية متعددة منها بتر بالطرف السفلي الأيسر وفشل كلوي وتليف في الأوردة السطحية والعميقة بالأطراف العلوية والسفلية.

وأجرى طاقم من الأطباء يضم "د.أبو بكر داوود، ود.إبراهيم رمضان، ود.إياد عابد، ود.حسن المقيد"، العملية للمريض، حيث تكلل بالنجاح.

وتمكن الطاقم الطبي بالتعاون مع قسم التخدير والفنيين والممرضين من تركيب وصلة شريانيه صناعيه على وريد دقيق بجانب شريان الذراع الأيمن وذلك لتجهيز المريض لعملية الديلزة والغسيل الكلوي.

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