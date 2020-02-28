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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2428 ) الجمعة 28/2/2020
أخبار فلسطينية
السلطة الفلسطينية توصي مواطنيها بتجنب السفر للخارج بسبب فيروس كورونا
بالصور "هنية" يلتقي جرحى غزة بتركيا
الاحتلال يقرر بناء 1800وحدة استيطانية في الضفة
"الأشغال" تعلن بدء مشروع إنشاء وحدات سكنية للمهدمة بيوتهم
خبراء: "صفقة القرن" تدميرٌ للاقتصاد الفلسطيني وليس وصفة لازدهاره
15 صحفياً في سجون الاحتلال
»"الصحة" تؤكد مجدداً خلو فلسطين من كورونا.. وتعقيم معبر الكرامة
الأوقاف تقرر توحيد الأذان الأول في صلاتي الفجر والجمعة
الحكومة تكشف: ارتفاع الاقتطاعات المالية لـ 667 مليون شيكل وتدعو النقابات إلى حوار وطني
بالاسماء.. قرار رئاسي بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية
الأحمد: حتى الآن لم ترسل حماس "ردا واضحا" بشأن موعد زيارة وفد المنظمة لغزة
الاحتلال يبدأ بتصدير العجول إلى الضفة.. ومسؤول اسرائيلي يهدد بفرض عقوبات على السلطة في هذه الحالة
استعادة الوحدة محور البحث.. لافروف يلتقي هنية الاثنين المقبل في موسكو
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يحرض ضد العرب مستخدما صورة للطيبي مع أردوغان – (صورة)
تصريحات تهز المعركة الانتخابية الإسرائيلية
نشطاء إسرائيليون يكافحون من أجل إبقاء غور الأردن بيد الفلسطينيين
استطلاعات رأي: نتنياهو يقترب من الحصول على أغلبية 61 مقعدا بالبرلمان
تقارير «إسرائيلية»: اغتيال مسؤول بـ«حزب الله» جنوب سوريا
إسرائيل تستولي على 4 ملايين دولار كانت بطريقها إلى غزة
»ساندرز: نتنياهو عنصري ورجعي وسأدرس إعادة السفارة إلى تل أبيب
»نتنياهو استأجر شركة للتجسس على غانتس
بيرتس: عباس الشريك الفلسطيني الوحيد
اخبار دولية
كورونا يدخل نقطة حاسمة بعد اتساع دائرة نشاطه و”الصحة العالمية” تصفه بالخطير جدا
اليابان تخصص 3 ملايين $ لاستحداث 2000 وظيفة مؤقتة بغزة
زعماء أوروبيون سابقون: «صفقة القرن» فصل عنصري
الأمـم المتحـدة تحـذر مـن تنفـيذ «خطـة E1» الاسـتيطانيـة -
بومبيو وبينس يشاركان بمؤتمر "إيباك" و 4 مرشحين ديمقراطيين
أخبار عربية
«درون» إسرائيلية تستهدف «مسلحاً» في القنيطرة
وكالة الأنباء السورية: إصابة 3 جنود جراء قصف إسرائيلي على نقاط للجيش
قطر تؤكد أن مواصلة الانتهاكات بحق الفلسطينيين تعكس نوايا إسرائيل في إفشال جهود السلام
بسبب كورونا.. السعودية تُعَلِّق دخول المملكة للعمرة والصحة الإيرانية تطالب بعدم إقامة صلاة
وزراء الصحة العرب يدعون لاجتماع طارئ لبحث "كورونا"
عمان: دعوة فلسطينية لعقد اجتماع طارئ للدول العربية المضيفة للاجئين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مستوطنون يحطمون 20 مركبة فلسطينية شمالي الضفة الغربية
الباحث زريق: تعريف اليمين الإسرائيلي للاسامية يهدف لنزع الشرعية عن النضال الفلسطيني
ارتفاع مؤشر العنصرية والتحريض الإسرائيلي.. 495 ألف منشور عنيف على مواقع التواصل ضد…
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وتهدم منزلا في بيت لحم وتنذر بالاستيلاء على…
إسرائيل تستولي على 4 ملايين دولار كانت بطريقها إلى غزة
الاحتلال يعلن إسقاط طائرة استطلاع انطلقت من غزة
الشرق الاوسط
«أونروا» تقول إن عملياتها ستتأثر إذا لم يصل الدعم
الخليج الإماراتية
الاحتلال يهدم منازل فلسطينيين ويـدمـر مـزارع زيتون فـي الضفـة
فلسطين والجزر المحتلة تتصدران أعمال «الوزاري العربي»
الأزهر يدين قرار الحكومة «الإسرائيلية» بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة.
الأهرام المصرية
إسرائيل تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة المصابين إلى 3 حالات
الشروق المصرية
إسرائيل تعيد فتح معابر غزة وتسمح بإعادة الصيد البحري
إصابة إسرائيلي بفيروس كورونا بعد عودته من إيطاليا
الغد الأردنية
يا عائلة غولدن ما الذي شعرتم به عندما نكلت جرافة بجثة إنسان؟
أيمن عودة: سننتصر على خطة ترامب بالإطاحة بنتنياهو
الشرق القطرية
اعتقال 10 فلسطينيين من الضفة الغربية
الأونروا تعلن أنها تواجه عجزا ماليا غير مسبوق وقد تضطر لتقليص خدماتها
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
المحرر "أبو لبدة" يحتضن والدته بعد 12 سنة من الحرمان
خاص عائلة "عمر النايف" تنتقد الجبهة الشعبية وتتهم السلطة.. لماذا؟
الاحتلال يفرج عن أسير بقلقيلية بعد 15 عاما ويعتقل طفلا
الأحرار: استمرار لجنة التواصل مع "المجتمع الإسرائيلي" جريمة
حماس تختتم حملة لزيارة 11 ألف عائلة شهيد
صحة رام الله توصي بعدم السفر للخارج إلا للحالات الضرورية
إضراب بمدارس سلوان احتجاجًا على إهمال بلدية الاحتلال لمطالبهم
القدس المحلية
مستوطنون يعتدون على مركبات ومحلات المواطنين وسط حوارة
الاحتلال يصادر 106 آلاف شيكل من منزل رئيس غرفة تجارة القدس
إسرائيل تعلن عودة التبادل التجاري مع السلطة الفلسطينية
الإفراج عن الكاتب إسماعيل رمضان بعد اعتقالٍ إداريّ استمر 21 شهراً
الحكومة تدعو النقابات إلى حوار وطني مسؤول لمواجهة المخاطر غير
الحكومة الفلسطينية توقع 3 اتفاقيات دعم مع إيرلندا وفرنسا بقيمة
معايعة تتفقد مواقع أثرية في محافظة نابلس
هيئة الأسرى: تصاعد الجريمة بحق الأسرى القاصرين في سجون
قوة إسرائيلية خاصة تعتقل فتى من عزون تتهمه بتنفيذ عملية طعن
فلسطين توقف رحلات العمرة بسبب "كورونا"
اختتام معرض فلسطين للعلوم والتكنولوجيا في نابلس
الحياة الجديدة
مواطنون يعتصمون فوق جبل العرمة جنوب نابلس
الرئيس يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة النقد
إسرائيل تعلن استئناف تصدير العجول للجانب الفلسطيني
الأيام
»غزة: مئات الصيادين يتحدون قرار الاحتلال منعهم من دخول البحر
»"الخارجية": لا إصابات بين الفلسطينيين في الدول التي وصلها فيروس كورونا
»الضميري: تراجع ملحوظ بجرائم القتل المسجلة في فلسطين
»البناء في "جفعات همتوس": نتنياهو يجتاز "الخطوط الحمر"!
وكالة صفا
مستوطنون يهاجمون بلدة حوارة جنوب نابلس
الحكومة تدعو النقابات إلى حوار وطني مسؤول
مواطنون يعتصمون فوق جبل العرمة جنوب نابلس
"التجمع الإعلامي" يُكرّم الزميل مُثنى النَجَّار ويُشيد بدور الصحفيين
"الأورومتوسطي" يثمن إعلان فنلندا عن استيعاب لاجئين
رام الله: دعوة لتنفيذ خطة تحقق الاكتفاء عبر الاستثمار في الأرض
توقيع 3 اتفاقيات دعم لصالح قطاع المياه في غزة والضفة
الاحتلال يعيق حركة المواطنين شمال غرب نابلس
وحدة إسرائيلية خاصة تعتقل فتىً مطارد بقلقيلية
صحة الاحتلال تعلن أنها لن تعاقب طبيبيْن امتنعا عن إسعاف الشهيد أبو القيعان
وكالة الرأي الفلسطينية
إجراء عملية نوعية لمريض كلى بالمشفى الإندونيسي في غزة
الصحة لـ"الرأي": خمسة أشخاص في الحجر وتواصل مع رام الله
الاحتلال يصعد من قمعه بحق الأسرى الأشبال
تقرير المعلمة "برهوم " تبدع في إنتاج الأفلام الكرتونية التعليمية
بدء مشروع إنشاء 270 وحدة سكنية لمتضرري عدوان 2014
الاحتلال يدخل دفعة جديدة من إطارات السيارات لغزة
مدرسة "حفصة" تنتج كتاباً مجسماً لتعليم الرياضيات
فلسطين اليوم
خبير روسي: المقاومة "حجر العثرة" أمام صفقة القرن والجولة الأخيرة "صدمت" المستويات الإسرائيلية
تناغم قوى المقاومة في معركة "بأس الصادقين" أفشل مخططات العدو
وفاة شاب فلسطيني بحادثة إطلاق نار بداخل الفلسطيني المحتل
بالصور تظاهرة فلسطينية ضد إجراءات المستوطنين بنابلس
محدث بالفيديو والصور جيش الاحتلال ينهي تدريبات عسكرية في شمال فلسطين المحتلة
هكذا اقنع "الموساد" السلطان قابوس بزيارة سارة نتنياهو مسقط!
لافروف: مطلوب من الفلسطينيين إتمام الوحدة وانهاء الانقسام
سما نيوز
اتحاد البريد العالمي يصوت لصالح فلسطين في التبادل البريدي وتحصيل النفقات
نواب ألمان من اليسار المتطرف يتهمون "ميركل" بالتورط بمقتل سليماني
نتنياهو يعتبر ساندرز "مخطئ" بعد أن وصفه السناتور الأميركي بأنه "عنصري"
جنين: فصائل العمل الوطني تؤكد التفافها حول الرئيس والقيادة في
مجدلاني يبحث مع السفير الروسي آخر التطورات على الساحة الفلسطينية
معايعة تتفقد مواقع أثرية في محافظة نابلس
الإفراج عن الكاتب إسماعيل رمضان بعد اعتقالٍ إداريّ استمر 21 شهراً
صيدم: حرب نتنياهو على فتح مستمرة
لجنة التحقيق بوفاة المواطن زكارنة تزور عائلة الشهيد وتستكمل أعمالها
الوزير حسين الشيخ يلتقي وزير الخارجية الروسي ونائبه
عرب 48
نابلس: مستوطنون يحطمون مركبات فلسطينية في حوّارة
دير نظام: شهادة على بشاعة الاحتلال بحصارها
البدء بإعمار 270 وحدة سكنية بغزة دُمرت خلال عدوان 2014
الاحتلال يهدم منزلا ومنشأة صناعية في الولجة
وكالة وفا
فلسطين تشارك في اجتماع لجنة تحسين نوعية الحياة للجنة..
فلسطين تشارك في الاجتماع السنوي للجنة الدراسات الثان..
آلاف النساء يتظاهرن ضد "صفقة القرن" في غزة ..
الحكومة تدعو النقابات إلى حوار وطني مسؤول لمواجهة ال..
مسؤول في الخارجية يضع وفدا دبلوماسياً ألمانياً في صو..
حدث في مثل هذا اليوم
- 28 شباط (فبراير)
- 2002م قوات الاحتلال الصهيونيّ تشنّ حملة عسكريّة واسعة على كلّ من مخيّم جنين ومخيّم بلاطة، وأسفرت الحملة عن استشهاد ما لا يقلّ عن 10 شهداء و130 جريحاً، واعترف العدو بمقتل جنديّ وإصابة اثنين آخرين وتدمير دبابة.
- 1971م المجلس الوطني الفلسطيني يعقد الدورة الثامنة في العاصمة المصرية القاهرة.
- 1968م استشهاد المناضل الفلسطيني عبد الفتاح حمود عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية جراء غارة جوية شنتها القوات الإسرائيلية على أحد المواقع التابعة لحركة فتح في الأردن.
- 1955م تعرضت مصر بعد ثورة تموز لضغوط استعمارية مثل ربط الجلاء عن قناة السويس بالصلح مع إسرائيل وتوطين اللاجئين في شمال غرب سيناء والدخول في حلف بغداد، وقد امتازت سياسة إسرائيل نحو مصر باللين أملاً في اكتسابها واستمالتها إلى قد صلح معها، ولكن وعندما خاب أمل إسرائيل لجأت إلى القوة كوسيلة للضغط من أجل أن تقبل مصر بسياستها، وقد تمثلت هذه القوة في مذبحة غزة، حيث قامت عدة فصائل من جيش إسرائيل باجتياز خط الهدنة عند الساعة الثامنة والنصف من مساء مثل هذا اليوم.