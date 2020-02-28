النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2428 )  الجمعة 28/2/2020

2002م قوات الاحتلال الصهيونيّ تشنّ حملة عسكريّة واسعة على كلّ من مخيّم جنين ومخيّم بلاطة، وأسفرت الحملة عن استشهاد ما لا يقلّ عن 10 شهداء و130 جريحاً، واعترف العدو بمقتل جنديّ وإصابة اثنين آخرين وتدمير دبابة.