ديوان الموظفين يعقد الاختبارات الالكترونية لمجموعة من الوظائف الحكومية والصحية

غزة-الرأي

عقد ديوان الموظفين العام الخميس، الاختبارات الالكترونية لمجموعة من الوظائف الحكومية والصحية، وذلك بمشاركة (2286) متقدم ومتقدمة، عبر مختلف التخصصات المعلنة

واحتضنت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، الاختبارات الالكترونية لوظائف مساعد محاسب (362) متقدم ومتقدمة، طبيب بشري عام (328)، قابلة جامعية (305)، حكيم جامعي (1291).

وحرص أ. يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام، على تفقد سير العمل في الاختبارات الالكترونية، بحضور د. رامي الغمري نائب رئيس ديوان الموظفين العام، وأ. فدوان أبو شريعة مدير عام الإدارة العامة للتعيينات، وأ. زكريا جودة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام

من ناحيته قام وفد من وزارة الصحة الفلسطينية يتقدمه د. يوسف أبو الريش وكيل الوزارة بإجراء زيارة تفقدية، تابع من خلالها سير العمل في قاعات الاختبارات المختلفة، مشيداً في الوقت ذاته بجهود ديوان الموظفين العام ومختلف طواقمه العاملة.

جدير بالذكر أن ديوان الموظفين العام أعلن في وقت سابق عبر موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت، عن جملة من الوظائف الشاغرة، عبر مختلف التخصصات للعام 2020، مع فتح باب التقدم إليها للراغبين من مختلف الخريجين.