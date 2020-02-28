وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على مركبات ومحلات المواطنين وسط حوارة وكالة الرأي الفلسطينية د.ثابت يفتتح أستوديو مبادرة" أنا موهوب" و يكرم عدداً من المعلمات بشرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية أبل تحذر صانعى الأفلام من تجسيد شخصيات شريرة يحملون هواتف آيفون وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية غزة يفتتح بئر كويت العطاء للمياه في حي الصبرة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خانيونس تُنهي خلافاً مالياً بقيمة "58" ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة مريم فرحات بمديرية رفح تنفذ درساً توضيحياً في التسمية النظامية للألكانات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تجتمع بمعلمي التربية الخاصة والمرحلة الأساسية "العقود" وكالة الرأي الفلسطينية البريج الثانوية ( أ ) تعقد ندوة حول الخطة الأمريكية وانعكاساتها وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة سكينة بنت الحسين بالوسطى تبدع برسم لوحات فنية وطنية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يعقد الاختبارات الالكترونية لمجموعة من الوظائف الحكومية والصحية
أخبار » الأخبار الحكومية

ديوان الموظفين يعقد الاختبارات الالكترونية لمجموعة من الوظائف الحكومية والصحية

28 شباط / فبراير 2020 04:02

1
1

غزة-الرأي

عقد ديوان الموظفين العام الخميس، الاختبارات الالكترونية لمجموعة من الوظائف الحكومية والصحية، وذلك بمشاركة (2286) متقدم ومتقدمة، عبر مختلف التخصصات المعلنة

واحتضنت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، الاختبارات الالكترونية لوظائف مساعد محاسب (362) متقدم ومتقدمة، طبيب بشري عام (328)، قابلة جامعية (305)، حكيم جامعي (1291).

وحرص أ. يوسف الكيالي رئيس ديوان الموظفين العام، على تفقد سير العمل في الاختبارات الالكترونية، بحضور د. رامي الغمري نائب رئيس ديوان الموظفين العام، وأ. فدوان أبو شريعة مدير عام الإدارة العامة للتعيينات، وأ. زكريا جودة مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام

من ناحيته قام وفد من وزارة الصحة الفلسطينية يتقدمه د. يوسف أبو الريش وكيل الوزارة بإجراء زيارة تفقدية، تابع من خلالها سير العمل في قاعات الاختبارات المختلفة، مشيداً في الوقت ذاته بجهود ديوان الموظفين العام ومختلف طواقمه العاملة.

جدير بالذكر أن ديوان الموظفين العام أعلن في وقت سابق عبر موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت، عن جملة من الوظائف الشاغرة، عبر مختلف التخصصات للعام 2020، مع فتح باب التقدم إليها للراغبين من مختلف الخريجين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"زكاة الشيخ الرضوان" توزع الدفعة الخامسة والثمانون من سلة الخضار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟