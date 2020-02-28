مدرسة سكينة بنت الحسين بالوسطى تبدع برسم لوحات فنية وطنية

غزة-الرأي

أبدعت طالبات مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى برسم لوحة فنية لعلم فلسطين بأيدي طالباتهاوذلك ضمن حملة الواجب نحو الله والوطن، .

بدورها ، قالت المعلمة أماني تمراز منفذه النشاط :"ان من يرى هذه اللوحة الفنية لا يعدها مجرد ألوان نستخدمها لنلون ونرسم لوحة أو فكرة تخطر في بال أحد، انما هي ألوان رسمت راية وطن اجتمعت من أجله هذه الأيادي لتكتب اسمه بالألوان كما كتبها شعبنا بالدم.

و أضافت تمراز بأن اللوحة الفنية نُقشت فيها أسماء العز والكرامة لوطننا، وعلمتنا أن هذه الأرض تستحق الكثير، انهم ليسوا مجرد أشخاص فهم شهداء سطروا بشهادتهم المجد والعز ليكون علينا أحياء لذكراهم، و هم شهداء ثورة البراق الشهداء: محمد جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي الذين اعدمهم الاحتلال البريطاني.

من ناحيتها ، ثمنت مديرة المدرسة سميرة المسارعي جهود المعلمة تمراز في تحويل الفن من فن تشكيلي و رسومات إلى فن يؤكد على القيم و المبادئ ويرسخ انتماء الطالبات وتعلقهن بالوطن، فالفن رسالة سامية توجه طالباتنا إلى حب الوطن والدفاع عنه.