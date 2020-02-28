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البريج الثانوية ( أ ) تعقد ندوة حول الخطة الأمريكية وانعكاساتها

28 شباط / فبراير 2020 04:09

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غزة-الرأي

 استضافت مدرسة البريج الثانوية "أ" للبنات بمديرية التربية والتعليم بالوسطى الأسير المقدسي المحرر شعيب أبو سنينه، بحضور مديرة المدرسة نجوى المقادمة وذلك ضمن خطة الواجب نحو الله والوطن والذات والآخرين وتزامناً مع خطة أمريكا لتمرير صفقة القرن وإحياءً لذكرى مجزرة ومذبحة الحرم الإبراهيمي.

بدوره ، تحدث الأسير أبو سنينه من خلال اللقاء عن مدينة القدس تاريخياً منذ فجر الإسلام مروراً على تاريخ الفتح الإسلامي لمدينة القدس، مؤكداً على أكد أن مدينة القدس إسلامية عربية معرجاً للاقتطاع التميمي الذي اقتطعه الرسول لهم وصولاً للخلافة العثمانية.

وأضاف أبو سنينه أن الخطة الأمريكية وصفقة القرن وما يحاك ضد القدس من قبل الاحتلال الإسرائيلي مؤكداً على أن بنود صفقة القرن بحق المقدسات وجبل الأقصى ما هي إلا ملهيات وليست حلول لذلك علينا إلا نستسلم ونقاوم لنصل لتحرير القدس .

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