وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على مركبات ومحلات المواطنين وسط حوارة وكالة الرأي الفلسطينية د.ثابت يفتتح أستوديو مبادرة" أنا موهوب" و يكرم عدداً من المعلمات بشرق غزة وكالة الرأي الفلسطينية أبل تحذر صانعى الأفلام من تجسيد شخصيات شريرة يحملون هواتف آيفون وكالة الرأي الفلسطينية رئيس بلدية غزة يفتتح بئر كويت العطاء للمياه في حي الصبرة وكالة الرأي الفلسطينية شرطة خانيونس تُنهي خلافاً مالياً بقيمة "58" ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة مريم فرحات بمديرية رفح تنفذ درساً توضيحياً في التسمية النظامية للألكانات وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تجتمع بمعلمي التربية الخاصة والمرحلة الأساسية "العقود" وكالة الرأي الفلسطينية البريج الثانوية ( أ ) تعقد ندوة حول الخطة الأمريكية وانعكاساتها وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة سكينة بنت الحسين بالوسطى تبدع برسم لوحات فنية وطنية وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الموظفين يعقد الاختبارات الالكترونية لمجموعة من الوظائف الحكومية والصحية
أخبار » الأخبار الحكومية

تعليم الوسطى تجتمع بمعلمي التربية الخاصة والمرحلة الأساسية "العقود"

28 شباط / فبراير 2020 04:12

1
1

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم بالوسطى اجتماعاً بمعلمي التربية الخاصة ومعلمي المرحلة الاساسية على بند البطالة بمدارس الوسطى لرعاية الطلبة الموهوبين بالتنسيق بين قسمي الإشراف التربوي والإرشاد والتربية الخاصة بالتعاون مع جمعية أطفالنا للصم بحضور المشرف التربوي فوزي جاد الله والمشرفة التربوية غالية النواس ومشرفة التربية الخاصة نجوى أبو عوض ومشرف التربية الخاصة والتعليم الجامع وليد عطية، وبمشاركة معلمي ومعلمات التربية الخاصة والتعليم الأساسي "بطالة" بمركز التدريب التربوي.

بدورها ،  رحبت أبو عوض بالمشاركين، وأشادت بجهود معلمي التعليم الأساسي والتربية الخاصة ودورهم داخل المدرسة بهدف تطوير المسيرة التعليمية والارتقاء بمستوى الطلبة، خاصة ذوي صعوبات التعلم وأضافت بأن المديرية تتابع وتدعم ما يقوم به المعلمون من أنشطة وبرامج فاعلة لرعاية الطلاب وتنمية مهاراتهم.

من جانبها ، شكرت النواس مديرية التربية والتعليم على دعمها المتواصل للأنشطة والبرامج المختلفة وعلى متابعة كل ما يتم داخل المدارس، مشيدة بجهود معلمي التعليم الأساسي والتربية الخاصة والدور الكبير الذي يلعبونه في توفير الدعم والرعاية لطلاب الاحتياجات الخاصة.

المشرف التربوي فوزي جاد الله تحدث عن المهارات الأساسية التي يجب ان التركيز عليها خلال فترة العمل ورعاية الطلاب الموهوبين ومراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة عدد من الأمور الإدارية والفنية المتعلقة بعمل المعلمين والاتفاق على إعداد مسابقات وأنشطة تربوية وثقافية بين المدارس.

بدوره أكد مشرف التربية الخاصة وليد عطية على أهمية اللقاء لأنه يناقش عدد من المواضيع وضرورة العمل المشترك بين معلمي التربية الخاصة ومعلمي العقود، والتنسيق مع المؤسسات التي تعنى بمجال التربية الخاصة والإعاقة، والتحضير لمزيد من اللقاءات حول الوسائل التعليمية وكيفية إعدادها وغيرها من الأدوات المساعدة على عملية التعليم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"زكاة الشيخ الرضوان" توزع الدفعة الخامسة والثمانون من سلة الخضار

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟