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مدرسة مريم فرحات بمديرية رفح تنفذ درساً توضيحياً في التسمية النظامية للألكانات

28 شباط / فبراير 2020 04:14

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غزة-الرأي

نفذت المعلمة منى أبو يونس من مدرسة مريم فرحات الثانوية درساً توضيحاً في مبحث الكيمياء حول تفعيل استراتيجيات التعلم النشط على السبورة الذكية باستخدام برنامج Activlnspire في درس التسمية النظامية للآلكانات غير الحلقية، بحضور مدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب ورئيس قسم الإشراف التربوي محمود لافي والمشرف التربوي سهيل مسلم ومديرة المدرسة فخرية صبح ومصممة الدرس المعلمة هبة زنون، ومحموعة من المعلمين والمعلمين .

وتعددت طرائق التدريس بين العرض المرئي والحوار والمناقشة ولعب الأدوار والألعاب التربوية والتعلم التعاوني والطبق الدائر والامداد بالمعلومات والقفل والمفتاح وفكر زاوج وشارك .

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