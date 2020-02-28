شرطة خانيونس تُنهي خلافاً مالياً بقيمة "58" ألف شيكل

غزة-الرأي

أنهت دائرة العلاقات العامة في شرطة محافظة خان يونس - قسم البلد خلافاً مالياً بقيمة "58 ألف شيكل نشب بين إثنين من التجار على خلفية معاملات بينهما.

وذكر المقدم إبراهيم البريم مدير العلاقات العامة في شرطة خان يونس أن المواطن ( م.س ) تقدم بشكوى طرف قسم البلد إثر خلافٍ مالي نشب بينه وبين المواطن ( ي.ش ) على خلفية معاملات تجارية بينهما بقيمة "58" ألف شيكل.

وأوضح أنه تم الجلوس مع الطرفين لعدة مرات حتى تم التوصل لاتفاق وحل الخلاف بشكل نهائي على أن يقوم المشكو ضده بدفع "50" ألف شيكل ، وتقسيط المتبقي على عدة دفعات شهرية متتالية.