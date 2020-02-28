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رئيس بلدية غزة يفتتح بئر كويت العطاء للمياه في حي الصبرة

28 شباط / فبراير 2020 04:28

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افتتح رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، بئر مياه كويت العطاء  في منطقة المغربي بحي الصبرة جنوب غرب المدينة، بتمويل من محسنين كويتيين من خلال جمعية الرحمة الكويتية، وذلك ضمن جهود البلدية لتحسين واقع المياه، وحل مشكلة شح المياه في المنطقة.
وحضر الافتتاح إلى جانب رئيس البلدية مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومدير مكتب الجمعية في غزة عماد كحيل، ومدير المشاريع في الجمعية مروان محيسن.
وأكد رئيس البلدية، أن هذا البئر ينتج 60 كوب في الساعة من المياه ويغذي المنطقة المذكورة والتي تعاني من شح في المياه نظرًا لارتفاعها النسبي عن المناطق المجاورة مما يصعب عملية ضخ المياه إليها، لاسيما في أوقات انقطاع الكهرباء، إلى جانب بعدها عن مصادر وآبار المياه.
وأوضح السراج أن بئر مياه كويت العطاء يخدم حوالي 10 آلاف نسمة من سكان شارع المغربي والشوارع المتفرعة منه، شاكرًا دولة الكويت الشقيق على تعاونها ودعمها الدائم والمستمر لشعبنا الفلسطيني في كافة المحافل العربية والدولية.
يذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت نحو 100 ألف دولار بتمويل من محسنيين كويتيين من خلال جمعية الرحمة الكويتية.
 

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