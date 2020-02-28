د.ثابت يفتتح أستوديو مبادرة" أنا موهوب" و يكرم عدداً من المعلمات بشرق غزة

غزة-الرأي

افتتح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت استوديو مبادرة أنا موهوب كما تم تكرّيم عدداً من المعلمات المتميزات بمديرية تعليم شرق غزة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية والتشجيعية للمبادرين المتميزين من الطلبة والطواقم التربوية بحضور مدير عام العلاقات الدولية العامة أ.معتصم الميناوى، ومدير عام التقنيات التربوية د.أحمد أبو ندا ، و مدير تعليم شرق غزة أ.أشرف حرز الله وحضور مجموعة من الطواقم التربوية.

و استهل د.ثابت جولته بمدرسة جمال عبد الناصر حيث افتتح استديو المواهب الذي دشنه قسم الأنشطة بشرق غزة بمبادرة من الأستاذ محمود شقليه مشرف النشاط الثقافي بالمديرية بهدف اكتشاف مواهب الطلبة و العمل علي تنميتها، حيث اطلع الوكيل على نماذج طلابية مبدعة وسير العمل في الأستديو.

وفي نفس السياق تفقد دورة الاستعداد و الحماية و التي يشارك فيها عدد من طلبة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية البنين.

أما في مدرسة الناصرة فقد كرم الوكيل المعلمة إقبال رضوان و ذلك لجهودها في نشر عدة أبحاث لها عبر مجلات علمية عالمية، كما تم تكريم المعلمة سماح أبو مشايخ من مدرسة دلال المغربي الثانوية ب لجهودها و تميزها في العديد من الأنشطة، وتكريم مديرة مدرسة فهد الصباح الأساسية آمال الكحلوت لجهود مدرستها في تفعيل أنشطة التعلم الممتع.

وأشاد د.ثابت بجميع المعلمين المبادرين مؤكداً أنهم يسجلون أروع صور العطاء والتميز خدمة للعملية التعليمية وطلبتنا، كما وجه الشكر لجميع الطواقم العاملة من معلمين ومشرفين ومديري مدارس وموظفين الذين يبذلون الجهد لتطوير العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة.

كما أشاد بافتتاح استديو أنا موهوب الذي من شأنه تفعيل الاهتمام بمواهب وإبداعات الطلبة.

وأوضح أن الوزارة تشجع كل المبادرات المميزة لافتاً إلى أننا نريد نشاطات وأساليب وطرق تدريسية نوعية تؤدي إلى خلق جو تعليمي ممتع ونشط داخل الحصص الصفية .

من جهته، أشاد حرز الله بجهود وكيل الوزارة والاهتمام بالنشاطات الإبداعية والمبادرات والأفكار التي تقود للمزيد من التطوير في المجالات التربوية والتعليمية.

وأوضح أن المديرية تضع ضمن سلم أولوياتها التطوير التعليمي في جميع جوانبه ومن هنا نستمر في تنفيذ العديد من الخطط ومنها استديو أنا موهوب وإطلاق المبادرات والاهتمام بطرق وأساليب التدريس الحديثة والنشاط الصفي والمدرسي النوعي الذي يحقق الأهداف التعليمية وزيادة التحصيل الدراسي للطلبة.