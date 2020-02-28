المجلس الأعلى للقضاء يفتتح برنامج تدريبي حول الإثراء المعرفي لقضاة الصلح

غزة-الرأي

افتتح المكتب الفني والتفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء برنامج تدريبي بعنوان الإثراء المعرفي لقضاة محاكم الصلح بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بمقر قصر العدل بمدينة الزهراء ، وذلك بحضور سعادة المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء و المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي والمستشار أشرف نصر الله عميد المعهد العالي للقضاء والمستشار أشرف فارس قاضي المحكمة العليا.

بدوره ، أشار سعادة المستشار محمد عابد إلى أن هذا البرنامج يأتي بعد دراسة لجملة من الاحتياجات التي يتطلبها الاستثمار الأمثل في هذه النخبة من القضاة التي أثبتت من خلال أداءها وجهودها الطيبة القدرة على الإنتاج والإنجاز، ويأتي التفهم لهذه الاحتياحات في إطار رفع الكفايات والقدرات لهذه الفئة ومساعدتها وتقويتها فنيًا لتتمكن من تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز .

من جهته، أشاد المستشار أشرف نصر الله بدور القضاء الفلسطيني ومدى اهتمامه بتطوير مهارات السادة القضاة من خلال عقد هذه الدورات كما أشار إلى أن أهم أهداف المجلس الأعلى للقضاء هو تطوير البيئة القضائية للنهوض بالقضاء وإقامة العدل وسيادة القانون وأن المعهد العالي للقضاء لن يتوان عن تقديم مثل هذه الخدمات، حيث كانت المحاضرة الأولى للمستشار أشرف فارس قاضي المحكمة العليا في فن إدارة الدعوى .

ويأتي هذا البرنامج ضمن الخطة التطويرية للقضاء للعام 2020م التي تهدف إلى الارتقاء بمرفق القضاء والنهوض بكل مكوناته للوصول إلى العدالة الناجزة.