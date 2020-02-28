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وزارة الصحة تنفي وجود حالات كورونا في قطاع غزة

28 شباط / فبراير 2020 03:09

كورونا
كورونا

غزة-الرأي

أكد مدير عام الطب الوقائي بوزارة الصحة في قطاع غزة مجدي ضهير، اليوم الجمعة، عدم صحة الأنباء المتداولة حول تسجيل إصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، مشدداً على أن غزة خالية من الفيروس.

وقال: "لم نسجل أي حالة بالقطاع، والرابط المتداول حول موقع يسجل إصابات الفيروس حول العالم غير واضح من ناحية اللغة ومصدره"، لافتاً إلى أنه "حتى الآن هناك فقط خمسة حالات في الحجر الصحي الذي أنشأته الوزارة بمعبر رفح البري، وهم موجودين للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس".

يذكر أن اجراءات وزارة الصحة على معبر رفح البري تشمل العائدين من الصين واليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وايران وسنغافورة وايطاليا.

وحذرت وزارة الصحة في غزة من تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده تسجيل منظمة عالمية إصابة 17 مواطناً من غزة بفيروس كورونا، كما تداولوا رابطاً الكترونياً يتعلق بهذا الأمر.

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