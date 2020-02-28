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المستشار عابد يستقبل وفدًا من اللجنة القانونية في المجلس التشريعي

28 شباط / فبراير 2020 03:24

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غزة-الرأي

استقبل سعادة المستشار محمد عابد وفدًا من أعضاء اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، تضمن كل من د. مروان أبو راس، د. أحمد أبو حلبية، أ. مشير المصري.

وقد جرى خلال اللقاء مناقشة التعاون والعلاقة مع السلطة التشريعية، والاحتياجات التشريعية من القوانين والتعديلات عليها.

من جانبه أوضح سعادة المستشار محمد عابد الحرص على التعاون والفاعلية والهمة العالية للسادة القضاة تجاه الاحتياجات التشريعات ودراستها، والحاجة لها وملاحظاتهم عليها وأهميتها في الإثراء التشريعي وبيان جوانب الخلل والقصور إن وجدت، وكونها ناتجة عن الواقع التطبيقي للنصوص على الوقائع، وضرورة التعاون مع المكتب الفني وإشراك السادة القضاة في ورشات عمل موسعة للخروج برؤية واضحة تتناسب مع الجميع وتحقق العدل بين الناس.

ويأتي هذا اللقاء تعزيزاً للتعاون المشترك بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية فيما يخدم الصالح العام ويرسخ قواعد العدالة.

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