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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2429 ) السبت 29/2/2020
أخبار فلسطينية
المقاومة تختبر صاروخا تجاه بحر غزة والاحتلال يشنّ هجمات على الحدود
50 ألف مصل يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى
الخضري: تراجع دور "الأونروا" يهدد ملايين اللاجئين الفلسطينيين
حماس و"الأحرار": "الفجر العظيم" تعكس مواجهة شعبنا للتهويد
ماذا لو سُجلت حالة واحدة في فلسطين؟ رفع الجاهزية والتعامل بجدية لمواجهة "كورونا"
»فلسطين خالية تماماً من كورونا وسبع إصابات في إسرائيل
» كيلة: قطاع غزة خال تماما من فيروس كورونا
"الأورومتوسطي" يدعو أوروبا لضمان حماية اللاجئين الجدد
أخبار إسرائيلية
نتنياهو وبينيت يشنان هجوما استيطانيا قبل أيام من انتخابات «الكنيست»… ويبدآن تطبيق خطة…
استطلاعات الرأي الإسرائيلية تكشف عن جمود قبيل الانتخابات البرلمانية
نتنياهو مستعد لإحراق الدولة كلها
شاهد| صحفي إسرائيلي: يستهزئ من تواجد حسين الشيخ في "بن غوريون"
مسؤول اسرائيلي سابق : "صفقة القرن" تشبه نظام الفصل العنصري
توقعات باستمرار الجمود السياسي في إسرائيل مع قرب إجراء الانتخابات
نشطاء اسرائيليون يعملون لابقاء غور الأردن بيد الفلسطينيين
بيني غانتس.. صاحب القبضة الحديدية في قفاز مخملي
»وجبة عشاء لنتنياهو وزوجته بـ 24 ألف دولار
الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع مصابي "كورونا" لـ7
48 ساعة على الانتخابات الثالثة "الإسرائيلية".. هل ستنجح؟
كحول لفان: سنشكل حكومة وحدة وطنية دون نتنياهو
اخبار دولية
فريدمان يكشف: قنوات اتصال خلفية مع قيادات بالسلطة بشأن "صفقة القرن"
الجامعة» تدعو لتعزيز التعاون لمنع انتقال «كورونا»
كورونا يُخلّف 210 وفيات في إيران.. واتهام السلطات بالتستر على الحالات
2835 حصيلة وفيات الصين بفيروس كورونا
المجموعة العربية بمجلس حقوق الإنسان بجنيف تدين مجدداً الحصار المستمر على غزة
ماليزيا تستضيف فعاليات المؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين
أخبار عربية
الأزهر يدين قرار الحكومة «الإسرائيلية» بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة.
البرلمان العربي: التوسع في بناء المستوطنات مرفوض ويوتر الأوضاع
قطر تجدد إدانتها لاستخدام الاحتلال الإسرائيلي القوة المميتة والمفرطة ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين
وكالة الأنباء السورية: إصابة 3 جنود جراء قصف إسرائيلي على نقاط للجيش
السعودية تعلق دخول مواطني “مجلس التعاون” لمكة والمدينة مؤقتا.. بسبب “كورونا”
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة 268 فلسطينيا بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة
جيش الاحتلال يقتحم جبلا في نابلس والمستوطنون يقطعون 300 كرمة عنب… ومواجهات توقع…
باحث فلسطيني بارز داخل أراضي 48يقترح على «المشتركة» الحفاظ على مسافة واحدة من…
إصابة 174 فلسطينيا بمواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة ـ (فيديو)
الفجر العظيم”.. حملة شعبية للرد على صفقة القرن يشارك فيها آلاف الفلسطينيين-…
الشرق الاوسط
عشرات الجرحى الفلسطينيين بمواجهات مع جنود الاحتلال
الخليج الإماراتية
الاحتلال يهدم منازل فلسطينيين ويـدمـر مـزارع زيتون فـي الضفـة «أونروا» قد تقلص خدماتها بسبب نقص في التمويل
الأمـم المتحـدة تحـذر مـن تنفـيذ «خطـة E1» الاسـتيطانيـة
فلسطين والجزر المحتلة تتصدران أعمال «الوزاري العربي»
الأهرام المصرية
الصحة الفلسطينية: لم يتم تشخيص أي إصابة بفيروس كورونا
الشروق المصرية
وكالة الأنباء السورية: إصابة 3 جنود جراء قصف إسرائيلي على نقاط للجيش
الغد الأردنية
توسع استيطاني كثيف بالضفة الغربية المحتلة في عهد نتنياهو
الشرق القطرية
إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال مسيرة كفر قدوم
الاحتلال يقمع مسيرة في الخليل ويهدم منزلاً في شعفاط
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يعتدي على مواطنَين جنوب نابلس
حالة معابر قطاع غزة اليوم السبت 29 فبراير
"شرطة المكافحة" بغزة تضبط كمية من المخدرات وتعتقل مطلوبين
عائلة بغزة تنفي مزاعم بينيت مصادرته أموال شركتهم
تحليلات إسرائيلية: فجوة عميقة تمنع تهدئة في غزة
هيئة مسيرات العودة تدعو لمواصلة الاشتباك مع الاحتلال
القدس المحلية
النقابات الصحية توقف إجراءاتها الاحتجاجية والحكومة ترحب بالقرار
مصرع طفل وإصابة اثنين آخرين بحادث سير غرب سلفيت
ارتفاع حصيلة المصابين في مواجهات جبل العرمة إلى 191 مصاباً
الحركة:قرار يحتوي على "أكاذيب صريحة" .. البرلمان النمساوي يجرم
لاجئ فلسطيني ضحيّة " تجار العمل" في اليونان
مستوطنون يعتدون على شاب بلخليل واعتقال ثلاثة مواطنين في الفوار
إصابات بالاختناق في مواجهات تقوع
الصحة" تدعو وزارتي التعليم والتعليم العالي لوقف رحلات الطلبة
صور].. مسيرة حاشدة في ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي بالخليل
الحياة الجديدة
الاتحاد الأوروبي يجدد دعوته إسرائيل وقف بناء المستوطنات
خمسون ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في "الأقصى"
الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله بيده
الأيام
»إسرائيل: الانتخابات الرابعة تنتظر خلف الزاوية !
»جبل العرمة موقع أثري موغل في القدم بات محط أطماع المستوطنين
وكالة صفا
مناصر دائم لفلسطين.. المفكر الإسلامي محمد عمارة بذمة الله
منصور يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول الاستيطان
"البرلماني العربي": ممارسات "إسرائيل" الاستيطانية تهدد الأمن والسلم الدوليين
إحراق جيب إسرائيلي بمواجهات في مخيم شعفاط
الحكومة ترحب بوقف النقابات الصحية إجراءاتها الاحتجاجية
وفاة طفلين في حادثي سير بالخليل وسلفيت
الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا بالضفة ومعابر غزة يوم الاثنين بسبب انتخاباته
الاحتلال يفرض الحجر الصحي على أعداد جديدة من جنوده
وقفة احتجاجية أمام حاجز بيت حانون رفضا لصفقة القرن
وكالة الرأي الفلسطينية
الاحتلال يعتقل 4 شبان من الضفة والقدس
وزارة الصحة تنفي وجود حالات كورونا في قطاع غزة
إغلاق معابر غزة والضفة بضع ساعات الاثنين المقبل
إصابة 6 مواطنين برصاص الاحتلال خلال مسيرة كفر قدوم
د.ابو الريش يتراس اجتماعا دوريا لمتابعة الاجراءات الوقائية لفايروس كورونا
المستشار عابد يستقبل وفدًا من اللجنة القانونية في المجلس التشريعي
فلسطين اليوم
أسير محرر يروي حكاية اختباء سجانه من صواريخ "بأس الصادقين"
النائب خريشة: معركة سرايا القدس الأخيرة أكدت أن إفشال صفقة القرن مرهون بالمقاومة
الاحتلال يطلق النار تجاه أراضي المواطنين شرق خانيونس
بالصور وفود ووجهاء يزورون الشيخ عدنان للاطمئنان على صحته بعد مواجهات نابلس
سما نيوز
خبير عسكري : عدم رغبة حماس وإسرائيل بالحرب لا يمنع وقوعها
5سيناريوهات مرتقبة بعد الانتخابات الإسرائيلية الثالثة
فريدمان: هناك قنوات خلفية مع السلطة الفلسطينية وحكومتها حول خطة ترامب..
حرب اتهامات غير مسبوقة بين غانتس ونتنياهو.. وليبرمان يعتبرها أخطر من كورونا
الصحة الفلسطينية تصدر تعميم هام.. واسرائيل تعلن ارتفاع اصابات كورونا لـ 6
رئيس تحالف "العمل-غيشر-ميرتس" الإسرائيلي "يفجّر قنبلة" قبل الانتخابات
مُصابان بجريمتي إطلاق نار بحيفا والخوالد في الداخل المحتل
134 إصابة في قمع الاحتلال اعتصام مندد للاستيطان بنابلس
عرب 48
إصابة 174 فلسطينيا بمواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة
مصرعُ فتى فلسطيني بحادث طرق قرب كفر قاسم
نابلس: مستوطنون يحطمون مركبات فلسطينية في حوّارة
وكالة وفا
الحكومة ترحب باستجابة النقابات الصحية لدعوتها بوقف إ..
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- 29 شباط (فبراير)
1948م المحتلون الإسرائيليون ينسفون نادي الضباط البريطاني ويقتلون 20 شخصاً من المدنيين بالإضافة إلى تدمير مبنى نادي الضباط البريطاني في القدس ومن القتلى مدنيون فلسطينيون عابرو طريق