غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2429 ) السبت 29/2/2020

أخبار فلسطينية﻿

المقاومة تختبر صاروخا تجاه بحر غزة والاحتلال يشنّ هجمات على الحدود

»فلسطين خالية تماماً من كورونا وسبع إصابات في إسرائيل

» كيلة: قطاع غزة خال تماما من فيروس كورونا

"الأورومتوسطي" يدعو أوروبا لضمان حماية اللاجئين الجدد

أخبار إسرائيلية

نتنياهو وبينيت يشنان هجوما استيطانيا قبل أيام من انتخابات «الكنيست»… ويبدآن تطبيق خطة …

استطلاعات الرأي الإسرائيلية تكشف عن جمود قبيل الانتخابات البرلمانية

مسؤول اسرائيلي سابق : "صفقة القرن" تشبه نظام الفصل العنصري

توقعات باستمرار الجمود السياسي في إسرائيل مع قرب إجراء الانتخابات

نشطاء اسرائيليون يعملون لابقاء غور الأردن بيد الفلسطينيين

بيني غانتس.. صاحب القبضة الحديدية في قفاز مخملي

»وجبة عشاء لنتنياهو وزوجته بـ 24 ألف دولار

الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع مصابي "كورونا" لـ7

اخبار دولية

​فريدمان يكشف: قنوات اتصال خلفية مع قيادات بالسلطة بشأن "صفقة القرن"

الجامعة» تدعو لتعزيز التعاون لمنع انتقال «كورونا»

ماليزيا تستضيف فعاليات المؤتمر الدولي المعني بقضية فلسطين

أخبار عربية

الأزهر يدين قرار الحكومة «الإسرائيلية» بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة.

البرلمان العربي: التوسع في بناء المستوطنات مرفوض ويوتر الأوضاع

وكالة الأنباء السورية: إصابة 3 جنود جراء قصف إسرائيلي على نقاط للجيش

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إصابة 268 فلسطينيا بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة

جيش الاحتلال يقتحم جبلا في نابلس والمستوطنون يقطعون 300 كرمة عنب… ومواجهات توقع…

باحث فلسطيني بارز داخل أراضي 48يقترح على «المشتركة» الحفاظ على مسافة واحدة من…

إصابة 174 فلسطينيا بمواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة ـ (فيديو)

الفجر العظيم”.. حملة شعبية للرد على صفقة القرن يشارك فيها آلاف الفلسطينيين-…

الشرق الاوسط

عشرات الجرحى الفلسطينيين بمواجهات مع جنود الاحتلال

الخليج الإماراتية

الاحتلال يهدم منازل فلسطينيين ويـدمـر مـزارع زيتون فـي الضفـة «أونروا» قد تقلص خدماتها بسبب نقص في التمويل

الأمـم المتحـدة تحـذر مـن تنفـيذ «خطـة E1» الاسـتيطانيـة

فلسطين والجزر المحتلة تتصدران أعمال «الوزاري العربي»



الصحة الفلسطينية: لم يتم تشخيص أي إصابة بفيروس كورونا الأهرام المصرية

الشروق المصرية

وكالة الأنباء السورية: إصابة 3 جنود جراء قصف إسرائيلي على نقاط للجيش

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية



الاحتلال يعتدي على مواطنَين جنوب نابلس فلسطين اون لاين

غزة عائلة ب تنفي مزاعم بينيت مصادرته أموال شركتهم

القدس المحلية

مصرع طفل دهسا في دورا

النقابات الصحية توقف إجراءاتها الاحتجاجية والحكومة ترحب بالقرار

مصرع طفل وإصابة اثنين آخرين بحادث سير غرب سلفيت

ارتفاع حصيلة المصابين في مواجهات جبل العرمة إلى 191 مصاباً

الحركة:قرار يحتوي على "أكاذيب صريحة" .. البرلمان النمساوي يجرم

لاجئ فلسطيني ضحيّة " تجار العمل" في اليونان

إصابات بالاختناق في مواجهات تقوع

الصحة" تدعو وزارتي التعليم والتعليم العالي لوقف رحلات الطلبة

صور].. مسيرة حاشدة في ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي بالخليل

الحياة الجديدة

الأيام

»إسرائيل: الانتخابات الرابعة تنتظر خلف الزاوية !

وكالة صفا

مناصر دائم لفلسطين.. المفكر الإسلامي محمد عمارة بذمة الله

منصور يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين حول الاستيطان

"البرلماني العربي": ممارسات "إسرائيل" الاستيطانية تهدد الأمن والسلم الدوليين

إحراق جيب إسرائيلي بمواجهات في مخيم شعفاط

الحكومة ترحب بوقف النقابات الصحية إجراءاتها الاحتجاجية

وفاة طفلين في حادثي سير بالخليل وسلفيت

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا بالضفة ومعابر غزة يوم الاثنين بسبب انتخاباته

الاحتلال يفرض الحجر الصحي على أعداد جديدة من جنوده

وقفة احتجاجية أمام حاجز بيت حانون رفضا لصفقة القرن

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

خبير عسكري : عدم رغبة حماس وإسرائيل بالحرب لا يمنع وقوعها

فريدمان: هناك قنوات خلفية مع السلطة الفلسطينية وحكومتها حول خطة ترامب..

حرب اتهامات غير مسبوقة بين غانتس ونتنياهو.. وليبرمان يعتبرها أخطر من كورونا

الصحة الفلسطينية تصدر تعميم هام.. واسرائيل تعلن ارتفاع اصابات كورونا لـ 6

رئيس تحالف "العمل-غيشر-ميرتس" الإسرائيلي "يفجّر قنبلة" قبل الانتخابات

عرب 48

إصابة 174 فلسطينيا بمواجهات مع جيش الاحتلال في الضفة

مصرعُ فتى فلسطيني بحادث طرق قرب كفر قاسم

نابلس: مستوطنون يحطمون مركبات فلسطينية في حوّارة

وكالة وفا

الحكومة ترحب باستجابة النقابات الصحية لدعوتها بوقف إ..

"محدث" اعتقال شابين وإصابة العشرات خلال مواج..

الرجوب يتلقى برقية شكر من وزير العلاقات الخارجية للح..

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29 شباط (فبراير)

1948م المحتلون الإسرائيليون ينسفون نادي الضباط البريطاني ويقتلون 20 شخصاً من المدنيين بالإضافة إلى تدمير مبنى نادي الضباط البريطاني في القدس ومن القتلى مدنيون فلسطينيون عابرو طريق