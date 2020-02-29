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فرنسا: بناء المستوطنات مخالف للقانون ويعيق حل الدولتين

29 شباط / فبراير 2020 11:03

الرأي – وكالات:

أدانت فرنسا، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتعلق بالسماح ببناء نحو3500  وحدة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

وحذرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صحفي، من أن هذا القرار يهدد إنشاء دولة فلسطينية، وهو ما أشار اليه الاتحاد الأوروبي عدة مرات.

ودعت حكومة الاحتلال إلى العودة عن قرارها وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب، مذكرة أن بناء المستوطنات مخالف للقانون ويعيق حل إقامة الدولتين.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن الثلاثاء المنصرم 25-2-2020، أنه أصدر تعليمات ببناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة E1، الواقعة شرق القدس المحتلة.

 

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