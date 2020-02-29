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مرور رفح تختتم محاضرات توعوية للحد من مخاطر الطريق

29 شباط / فبراير 2020 11:28

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غزة-الرأي

اختتم قسم الإرشاد المروري بمحافظة رفح محاضراته التوعوية لطلاب مدرسة هيرمان جماينر "SOS "بواقع "8" محاضرة واستهدفت المحاضرات التوعوية "360 "طالبا وطالبة وذلك استمراراً لجهود التوعية المرورية.

كما اختتمت" 9" محاضرات أخرى "410 "طفلاً في روضتي أطفال.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن برامج التوعية المرورية التي تعدها دائرة الإرشاد والتدريب المروري للحد من مخاطر عبور الطريق وخطر حوادث الطرق.

وتقدمت إدارة المدرسة والروضتين بجزيل الشكر والتقدير لدائرة الإرشاد والتدريب المروري خصوصا وللإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة عموماً على الجهود التي يبذلونها في خدمة أبناء شعبنا.

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