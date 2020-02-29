الأوقاف تنعى العالم والمفكر الإسلامي د. محمد عمارة

غزة-الرأي

نعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، العالم والمفكر الإسلامي الكبير وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور محمد عمارة، الذي وافته المنية مساء الجمعة 4/رجب/1441هـ الموافق 28 / فبراير/2020م عن عمر ناهز 89 عامًا قضاها في الدعوة إلى الله تعالى والدفاع ‏عن الإسلام والمسلمين.‏

وتقدمت وزارة الأوقاف بأحر التعازي والمواساة من أسرة الفقيد وعائلته والأمة الإسلامية جمعاء، راجيةً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وحسن العزاء.

وقالت الأوقاف: "إن الأمة الإسلامية فقدت عالمًا جليلًا قضى جُل حياته في الدعوة إلى الله تعالى ورد الشبهات عن الإسلام، وكان رحمه الله تعالى رجل مواقف لا يخاف في الله لومة لائم".‏

يُذكر أن الدكتور محمد عمارة من مواليد عام 1931م في قرية قلين بمحافظة كفر الشيخ، حفظ القرآن في كُتَّاب القرية في السادسة من عمره، وحصل على الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية عام 1965م من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. ثم الماجستير عام 1970م والدكتوراه عام 1975م في العلوم الإسلامية تخصص فلسفة إسلامية من نفس الكلية. وكان أول مقال نشرته له صحيفة (مصر الفتاة) بعنوان: "جهاد عن فلسطين"، وكانت له عشرات المؤلفات والكتب، وشغل عدة مناصب منها عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، ورئيس تحرير لمجلة الأزهر، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.