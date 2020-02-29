تعليم شرق خان يونس يطلق مسابقة "سفير القرآن" لحفظ القران الكريم

غزة-الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم - شرق خان يونس مسابقة حفظ القرآن الكريم وأجزاء منه التي أطلقته وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل التعليمية بنين وبنات، بحضور مشرف الأنشطة الثقافية أ. عبد الله عبد الغفور، ولجنة التحكيم المكونة من أ. شادي البريم، أ. مفلح أبو عنزة، أ. احمد أبو مصطفى، أ. أحمد أبو عابد .

بدوره، أكد عبد الغفور أن مديرية شرق خان يونس لا تدخر جهدًا في تعزيز الثقافة الإسلامية لدى طلبة المدارس، وخلق جيل واعٍ بقراءة القرآن الكريم متدبرًا لمعانيه، وأن هذه المسابقة التي ترعاها الوزارة تأتي في هذا السياق، مؤكدًا دعم المديرية لكل الفعاليات التي ينفذها قسم الأنشطة التربوية خاصة المسابقات الدينية استشعارًا بأهميتها من الناحية التربوية والثقافية.

وأوضح عبد الغفور أن المسابقة مكونة من ثلاث مستويات حيث تستهدف كافة المراحل التعليمية، مشيرًا إلى أن الهدف منها التعرف على قدرات الطلبة في حفظ القرآن الكريم والعمل على صقل مواهبهم، منوهًا إلى شروطها وفي مقدمتها قراءة القرآن قراءة صحيحة وتلاوته وتجويده، ، وأن هذه المسابقة في إطار تعزيز حفظ القران الكريم، والعمل به بأحكامه