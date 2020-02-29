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قوافل الخير توزع سلال خضار على (100) عائلة فقيرة

29 شباط / فبراير 2020 12:33

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وزعت جمعية قوافل الخير، سلال خضار" على عائلات فقيرة في قطاع غزة.

بدوره، قال مدير المشاريع الإغاثية في الجمعية الشيخ أشرف قزاعر: " بحمد الله وفضله نواصل مشروع توزيع الخضار على العائلات المحتاجة حيث استفاد من هذا المشروع  (100) أسرة فقيرة تم اختيارها من مناطق مختلفة في غزة من قبل لجنة البحث الاجتماعي التابعة للجمعية.

وأشار قزاعر الى أن السلة الغذائية ضمت خضار متنوعة تم تسليمها للعائلات المحتاجة في أجواء من السعادة كونها تلبي الحاجات الأساسية والضرورية لهم.

ودعا قزاعر أهل الخير والصدقات الى بذل المزيد من العطاء لإعانة الكثير من العائلات في قطاع غزة التي هي بأمس الحاجة للمساعدة.

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قوافل الخير توزع سلال خضار على (100) عائلة فقيرة

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