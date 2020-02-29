" هنية " يستقبل وفداً من الشؤون الاجتماعية والحركية الرياضية

غزة-الرأي

استقبل أ . عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة ،د . غازي حمد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية و أ . بشير أبو النجا رئيس اللجنة الرياضية الحركية ،لتهنئته بمناسبة توليه مسؤولية ملفي الرياضة والمنشآت الرياضية،بحضور جابر عياش مدير عام الرياضة وسعيد أبو سلطان مدير عام المنشآت،وذلك بمكتبه بمجمع فلسطين الرياضي بمدينة غزة .

بدوره،أشاد الوفد بالجهود التي بذلها هنية خلال الفترة الماضية ,والتي ساهمت بتطوير الرياضة في قطاع غزة ،من خلال تطوير الكوادر البشرية ،إضافة لنهضة حقيقة ملموسة في البنية التحتية الرياضية .

وعبر الوفد عن أمله بأن يستمر المناخ الوحدوي الذي سيطر على الأسرة الرياضية خلال السنوات الماضية، حيث نأت الرياضة بنفسها عن التجاذبات السياسية المختلفة ،معبرين عن ثقتهم بأن تستمر حالة الوفاق في ظل توحيد الجسم الرياضي الرسمي تحت مظلة واحدة .

من جهته رحب هنية بالوفد ،مؤكداً أن تكليفه بمهام مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى ،سيشكل دافعا قويا نحو الرقي بالواقع الرياضي ،عبر مظلة المجلس الأعلى للشباب والرياضة .

وقال هنية بأن وحدة الأسرة الرياضية تشكل بارقة أمل نحو استعادة الوحدة الوطنية الكاملة ،وارساء قواعد الوفاق الفلسطيني بين مكوناته السياسية المختلفة ،متمنياً أن يكون العام الجاري عام الوفاق والمصالحة الفلسطينية .