بلدية جباليا و الصليب الأحمرتوقعان مذكرة تفاهم لمشروع الأرشفة الإلكترونية

غزة-الرأي

وقع رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار مع نائبة مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة ديانا ستوكلين على مذكرة تفاهم حول مشروع الأرشفة الإلكترونية.



ويهدف المشروع لتنفيذ الأرشفة الإلكترونية في بلديات قطاع غزة ، حيث يتم أرشفة كافة ملفات البلدية بجميع دوائرها وأقسامها وتحويلها إلى ملفات إلكترونية، تسهل من عملية الرجوع لأي ملف بشكل أسهل وأسرع.



وأكد رئيس البلدية م. مازن النجار على أهمية الحوكمة الالكترونية ومؤسسة العمل في تقديم الخدمة بطريقة الكترونية نموذجية تسهم في التسهيل على المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم.



ويستهدف المشروع 3 بلديات هي: بلدية جباليا النزلة، وبلدية بيت حانون، وبلدية ديرالبلح و بلدية الزوايدة بتكلفة إجمالية 50 ألف دولار، ويعتبر المشروع خطوة متقدمة ضمن خطة تحويل البلديات إلى بلديات إلكترونية، والحفاظ على الملفات وحفظ البيانات في أماكن آمنة في حال الطوارئ.



وحضر مراسم التوقيع كلا من وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان ونائب رئيس بلدية بيت حانون أ. زياد الكفارنة ورئيس بلدية الزوايدة د.أيمن أبو سويرح ومدير بلدية دير البلح م.عبد الله نصرالله.



من جهته، شكر وكيل وزارة الحكم المحلي م. إبراهيم رضوان الصليب الحمر والحكومة السويسرية على دعمهم المستمر لقطاع الحكم المحلي، وأهمية هذا الدعم في تعزيز قدرات الهيئات المحلية وتمكينها من تحسين مستوى الخدمات المقدمة إلى جانب تحسين الجوانب الإدارية والمالية وغيرها.



وأكد رضوان أن الوزارة تسعى لأن تكون كافة المنح والمساعدات المالية موجهة في الإطار الصحيح وتلبي احتياجات المواطنين ويلمس أثرها بشكل مباشر من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم.



