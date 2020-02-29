الداخلية تصدر بياناً حول أسباب وفاة المواطن عصام السعافين

غزة – الرأي:

أصدرت ووزارة الداخلية والأمني الوطني، بغزة، بياناً أوضحت فيه أسباب وفاة المواطن عصام أحمد السعافين، في مستشفى الشفاء فجر الأحد الماضي.

وقالت الوزارة في بيانها اليوم السبت، إن تقرير الطب الشرعي بين أن وفاة الموقوف السعافين، كان بسبب تضخم عضلة القلب وانسداد الشريان التاجي، وهي أمراض قديمة كان يعاني منها.

وأكدت أنها وفي إطار متابعتها لوفاة الموقوف السعافين، شكّلت لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الوفاة، وقد خلصت لعدة نتائج.

وذكرت أن الله اللجنة خلصت إلى أن توقيف المواطن السعافين تم وفق الإجراءات القانونية بتاريخ 27 يناير الماضي، لدى جهاز الأمن الداخلي بتهمة "الإخلال بالأمن العام".

وأضافت أنه تبين أن الموقوف يعاني من عدة أمراض مزمنة منها: تضخم في القلب، والسكر، وضغط الدم منذ فترة طويلة.

ولفتت إلى أنه لم يتم اتخاذ الإجراءات الكافية لمراعاة الوضع الصحي للموقوف أثناء فترة التوقيف.

وأكدت الداخلية أنه فور تدهور الحالة الصحية للموقوف السعافين، تم نقله لتلقي العلاج في مستشفى الشفاء بتاريخ 22 فبراير، لكنه فارق الحياة في قسم العناية الفائقة في اليوم التالي بتاريخ 23 فبراير.

وشددت أن تقرير الطب الشرعي أثبت الأمراض المزمنة التي يعاني منها الموقوف، وأوضح أن سبب الوفاة ناتج عن تضخم عضلة القلب، وانسداد الشريان التاجي، وهي أمراض قديمة يعاني منها الموقوف.

وقالت الداخلية إنها اتخذت عدة خطوات بعد النتائج التي توصلت لها اللجنة، حيث اعتبرت المتوفى السعافين شهيداً من شهداء الوطن، وقدمت باسم قيادة الوزارة واجب العزاء لذويه.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تحملها للأضرار الناتجة عن حالة الوفاة، وأنها ستعمل بالتوصيات الناتجة عن لجنة التحقيق في معالجة الأخطاء، والعمل على عدم تكرارها مستقبلًا.