وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية: زيادة حصة الفرد بغزة من برنامج الغذاء العالمي وكالة الرأي الفلسطينية آلية السفر وأسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الأحد وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تصدر بياناً حول أسباب وفاة المواطن عصام السعافين وكالة الرأي الفلسطينية بلدية جباليا و الصليب الأحمرتوقعان مذكرة تفاهم لمشروع الأرشفة الإلكترونية وكالة الرأي الفلسطينية " هنية " يستقبل وفداً من الشؤون الاجتماعية والحركية الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية 7 مصابين بفيروس "كورونا" في "إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية قوافل الخير توزع سلال خضار على (100) عائلة فقيرة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يطلق مسابقة "سفير القرآن" لحفظ القران الكريم وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: فسطين خالية من "كورونا" و55 مواطناً في الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية وادي: وزارة الاقتصاد ستفعل مؤسسة المواصفات والمقاييس
أخبار » الأخبار الحكومية

آلية السفر وأسماء المسافرين عبر معبر رفح غداً الأحد

29 شباط / فبراير 2020 01:42

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر ليوم الأحد 1 مارس، سيكون  للحافلات من السادسة حتى التاسعة (الرقم 100) من كشف (6-2020).

ودعت المسافرين إلى التواجد الساعة 6:30 صباح الأحد، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ونبهت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رابط كشف  (2020/6):

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير توزع سلال خضار على (100) عائلة فقيرة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟