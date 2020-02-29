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التنمية الاجتماعية: زيادة حصة الفرد بغزة من برنامج الغذاء العالمي

29 شباط / فبراير 2020 01:50

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية الاتفاق مع برنامج الغذاء العالمي، على زيادة الحصة المالية للفرد في قطاع غزة، ابتداء من الأول من آاذار/مارس المقبل.

وأوضحت في بيان صحفي اليوم السبت، أن الزيادة بحصة الفرد في غزة ستكون بمبلغ 19 شيقلا؛ ليصبح 54 شيقلا بدلا من 35 شيقلا لنحو (50,000) من مستفيدي برنامج الأغذية العالمي لشهر آذار فقط، من الأسر التي تقودها امرأة، ويوجد لديها معاقين ومعالين.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق على فتح البوابة الموحدة للمساعدات للجامعات والكليات بقطاع غزة لمساعدة الطلاب لمن هم من الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية للتسهيل والتخفيف عليهم.

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