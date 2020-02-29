"بلدية خان يونس"تشارك باجتماع لمناقشة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

غزة-الرأي

شاركت بلدية خان يونس بالاجتماع الموسع الذي نظمت شبكة التحويلات في محافظة خان يونس لمناقشة بعض الخدمات والملفات التي تعنى بذوي الإعاقة واستعراض التقارير الدورية وخطة العمل الموضوعة والنظرة المستقبلية للنهوض بتلك الفئة الهامة ضمن النسيج المجتمعي الفلسطيني.

وعُقد اللقاء في مقر الهيئة المستقلة بحضور مجموعة من أعضاء شبكة التحويلات، وبمشاركة المتطوع في دائرة العلاقات العامة بالبلدية أ. رمزي منصور، ومسئولة شبكة التحويلات أ. ليندا البهداري، حيث تم استضافة مدير جمعية أرض الإنسان أ. حنان الكرد وذلك للحديث عن عملة مرض "السليك"

وتطرق المجتمعون إلى جُملة من الملفات التي تعنى بتلك الفئة مع ضرورة زيادة وتيرة الأنشطة والبرامج التي تستنهض الهمم وتحفز الطاقات، وتم على هامش اللقاء مناقشة سبل تحديث بيانات الأعضاء والمستجدات الطارئة، مع ضرورة تنظيم فعالية لإحياء يوم المرأة العالمي بمشاركة النساء من ذوي الإعاقة.