"بلدية خان يونس" تواصل برنامج التوعية المدرسية للفصل الدراسي الثاني

غزة-الرأي

تواصل بلدية خان يونس، جنوب محافظات غزة، تنفيذ الموسم الثاني من برنامج التوعية والإرشاد المدرسي للفصل الثاني من العام الدراسي الحالي في مدارس مدينة خان يونس، والذي ينفذ بالتعاون مع المجلس المشترك للنفايات الصلبة ومديرية التربية والتعليم (غرب-شرق).

وبينت مسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت أهمية التعاون المشترك لتوعية أبناءنا الطلبة في كافة المجالات الحياتية وتعزيز حب التطوع والعمل الجماعي ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة المحيطة، والتي ساهمت بالرقي بمدينة خان يونس وتطوير مختلف الخدمات المقدمة لقطاعات المجتمع المختلفة.

وأكدت شعت أن الطلبة يمثلون الركيزة الأساسية في بناء الوطن باعتبارهم من أهم عناصر الإنتاج والبناء في المجتمع الفلسطيني، مؤكداً بأن برنامج التوعية المدرسية يأتي في إطار حرص البلدية على المشاركة في العملية التعليمية وتحقيق الأهداف العامة للتربية في إعداد المواطن الصالح للوصول إلى جيل إيجابي يحرص على المصالح العامة ويحترم النظام والقوانين ويحافظ على بيئته التي يقطن فيها، مشيرةً إلى ضرورة أن تنعكس هذه الثقافة على بيئة الطالب داخل المدرسة وخارجها .

وخلال اللقاء قدم فريق الإرشاد البيئي من المجلس المشترك ومفتشي الصحة ببلدية خان يونس محاضرات مختلفة تناولت مواضيع من بينها شرحاً لطبيعة الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين وإختصاص الدوائر والأقسام، والدور الذي تقوم به البلدية في التنمية المجتمعية وتعريفهم بدورهم المهم في الحفاظ على البيئة وكيفية التخلص من النفايات الصلبة ومكافحة الحشرات والقوارض، فضلاً عن الحفاظ على الحدائق والمتنزهات إلى جانب طرح مواضيع تتعلق بالنظافة والصحة العامة.

يشار إلى أن البرنامج في الموسم الثاني ينفذ في (12) مدرسة ويشارك فيه المختصتان في الإرشاد البيئي بالمجلس المشترك أ.مها وادي وأ. سمية السر، واللتان تحدثتا عن النفايات بصورة عامة و كيفية التخلص منها بالطرق السليمة و التقليل من كمياتها عن طريق اعادة التدوير لاستخدامها مجدداً.