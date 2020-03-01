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بينيت يعترف: "إسرائيل" حاولت اغتيال العجوري بدمشق

01 آذار / مارس 2020 10:34

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القدس المحتلة - الرأي

كشف وزير الحرب بحكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، النقاب عن أن "إسرائيل" مسؤولة عن محاولة اغتيال أكرم العجوري؛ نائب أمين عام حركة "الجهاد الإسلامي"، والمسؤول العسكري للحركة، في دمشق خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2019.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة اليوم الأحد، فإن هذا أول اعتراف علني من "إسرائيل" بالعملية التي فشلت في اغتيال العجوري.

وكان منزل العجوري في دمشق، قد تعرض لهجوم من طائرات قالت حركة الجهاد الإسلامي حينها إنها إسرائيلية وتسببت بإصابة العجوري واستشهاد نجله وفلسطيني آخر.

ونفذت العملية بالتزامن مع عملية اغتيال بهاء أبو العطا القيادي في سرايا القدس؛ الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بغزة.

وقال بينيت في مقابلة مع قناة "12" العبرية: "عندما توليت وزارة الجيش، قضينا بالفعل على أبو العطا، وكذلك نفذنا هجومًا في دمشق".

ويوم 12 نوفمبر 2019، أعلن الاحتلال الإسرائيلي، عن اغتيال بهاء أبو العطا، أحد أبرز قادة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في هجوم استهدف منزلًا شرقي مدينة غزة، أسفر أيضًا عن استشهاد زوجته.

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