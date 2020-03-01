إغلاق شامل على الضفة وغزة غدًا بحجة انتخابات الكنيست

القدس المحتلة - الرأي

يفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملاً على الضفة الغربية وقطاع غزة، ابتداء من منتصف ليلة الأحد – الاثنين المقبلة وحتى منتصف ليلة الاثنين – الثلاثاء التي تليها، وذلك بحجة انتخابات الكنيست.

وقال جيش الاحتلال في بيان له إنه بموجب تقييم للوضع الأمني وتعليمات المستوى السياسي، سيُفرض إغلاق شامل على منطقة الضفة المحتلة وستُغلق المعابر في قطاع غزة، بدءا من 2 آذار/مارس 2020 عند منتصف الليل.

وذكر أن فتح المعابر ورفع الإغلاق سيُنفذ يوم الثلاثاء، 3 آذار/مارس 2020، عند منتصف ليلة الاثنين – الثلاثاء، وفقا لتقييم للوضع وساعات العمل العادية".

وقال جيش الاحتلال إنه خلال الإغلاق سيتم السماح بعبور حالات إنسانية وطبية استثنائية فقط.