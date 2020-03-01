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خلال الفترة المقبلة

مندلبليت: "إسرائيل" ستواجه حربًا قضائية دولية متصاعدة

01 آذار / مارس 2020 01:39

القدس المحتلة - الرأي

يتوقع المستشار القضائي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، أن تواجه "إسرائيل" في الفترة القريبة المقبلة موجة دعاوى قضائية ضدها، تتهمها بارتكاب جرائم حرب.

وكان سلاح البحرية الإسرائيلي اعترض قافلة لكسر الحصار عن غزة، أدت لمقتل عشرة مواطنين أتراك، كانوا على متن السفينة "مافي مرمرة"، في أيار/مايو العام 2010.

وورطت هذه القضية "إسرائيل" في الحلبة القضائية الدولية، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الأحد.

ووصف مندلبليت الدعاوي المقدمة ضد "إسرائيل" إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ومؤسسات حقوق إنسان دولية بأنها "مسار إستراتيجي" وأنها "حرب قضائية"، فيما اعتبرا الجرائم الإسرائيلية أنها "عمليات تُنفذ ضد الإرهاب".

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