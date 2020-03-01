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الاحتلال يعترف باغتيال نجل قيادي في حركة الجهاد بدمشق

01 آذار / مارس 2020 02:36

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فلسطين المحتلة - الرأي

اعترفت الاحتلال الإسرائيلي لأول مرة بمسؤوليته عن الغارة الجوية التي أودت بحياة نجل قيادي بارز في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في سوريا خلال شهر نوفمبر الماضي.

واعترف وزير الحرب الإسرائيلي "نفتالي بينيت"، بعملية الاغتيال خلال مقابلة أجرتها القناة الـ12 العبرية معه، قائلاً: "عندما توليت المنصب قمنا بالقضاء على بهاء أبو العطا وقصفنا دمشق".

وبينت "بينيت" أنه تم قصف منزل عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي أكرم العجوري في منطقة المزة بدمشق، ما أدى لاستشهاد نجله معاذ، وشخص آخر يدعى عبدالله يوسف حسن.

ولفت إلى أن القصف جاء بعد ساعات من اغتيال القائد البارز في الحركة بهاء أبو العطا بغارة إسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت المقابلة بانسحاب "بينيت" من الاستوديو، متهماً المذيعة بمحاولة الإضرار بحزبه "اليمين الجديد" قبيل الانتخابات.

وكانت المذيعة قد أشارت لوجود تضارب بين المعلومات التي قدمها أثناء المقابلة حول الهجمات الصاروخية على غزة والبيانات الرسمية المنشورة من قبل الجيش الإسرائيلي.

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