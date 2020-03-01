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حكم قضائي ضد نجل نتنياهو لصالح صحفية

01 آذار / مارس 2020 03:38

يائير نتنياهو
يائير نتنياهو

الداخل المحتل-الرأي:

قررت محكمة الاحتلالالجزائية إلزام النجل الأكبر لرئيس وزراء الاحتلال"بنيامين نتنياهو"، بدفع مبلغ مالي إلى صحفية اتهمته بالتشهير.

وألزمت المحكمة في حكم نشر أمس السبت يائير نتنياهو، بدفع مبلغ 286 ألف شيقل (71 ألف دولار أميركي) إلى المحررة السابقة في موقع "والا" الإخباري، أفي ألكالاي، التي قدمت دعوى ضد نجل رئيس الوزراء، بحسب ما اوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأشارت المحررة في الدعوى إلى أن يائير وصفها مرارا في منشوراته بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها جاسوسة لمؤسسة Wexner   Foundation  التي زعمت عائلة نتنياهو أنها تمول المنظمات غير الحكومية والحملات السياسية اليسارية، ولديها دور في الملاحقة القضائية التي يتعرض لها رئيس الحكومة المتهم رسميا في ثلاث قضايا فساد.

ولم يحضر ممثلون عن نتنياهو الابن المحاكمة، وادعى يائير على حسابه في "تويتر" أنه لم يبلغ عنها وينوي تقديم الاستئناف.

وهذه ليست أول قضية قضائية من نوعها بالنسبة لنجل نتنياهو المعروف بتعليقاته المثيرة للجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

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