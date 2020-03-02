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محكمة صلح شمال غزة تستضيف الشرطة القضائية

02 آذار / مارس 2020 08:16

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غزة-الرأي

استقبل المستشار أمجد سعد شراب رئيس محكمة صلح شمال غزة المقدم محمد عز الدين مدير فرع شمال غزة في الشرطة القضائية، بحضور النقيب رباح فرج الله و أ. هاني الهندي رئيس قلم محكمة صلح شمال غزة، و أ. جمال النمرة مأمور تنفيذ شمال غزة، وذلك لمناقشة سبل التعاون مع الشرطة القضائية، وتعزيز العلاقة المشتركة، و الوقوف عند المشكلات والعقبات وسبل مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها.
بدوره،أكد المستشار شراب حرصه على التعاون المشترك مع الشرطة القضائية وعلى التكامل الوظيفي بين القضاء والشرطة، بما يحقق العدالة وإنفاذ القانون، موضحا السعي  الدائم للحفاظ على النظام العام واستقرار المجتمع.
من جهته ،أوضح المقدم عز الدين بأن الزيارة تأتي في إطار تعزيز وتوثيق الروابط بين القضاء والشرطة في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خاصة وأن الشرطة تعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء .

وأكد الطرفان على ضرورة حل أي إشكاليات قد تطرأ أثناء العمل

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