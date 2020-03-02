المستشار عابد يلتقي قضاة محاكم الصلح

غزة-الرأي

التقى المستشار محمد عابد قضاة الصلح الجدد في المحاكم النظامية في ديوانه بقصر العدل بحضور سعادة المستشار زياد ثابت رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي .

يأتي هذا اللقاء في إطار ورشة عمل يجريها المكتب الفني لقضاة الصلح الجدد لمناقشة التجربة القضائية منذ تعيينهم ، والوقوف على أبرز المعيقات والإشكاليات التي واجهتهم خلال ممارستهم لمهام القضاء والعمل على تذليل تلك العقبات ، الى جانب التعرف على أهم الاحتياجات والأولويات لرفع المهارات والكفايات اللازمة للسادة القضاة وفي سبيل الوصول إلى العدالة الناجزة، وبما يضمن حسن سير العمل القضائي وتحقيق أمن المواطن ويسهم في إرساء قواعد العدالة.