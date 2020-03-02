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أكلات خفيفة تساعدك فى إنقاص الوزن.. استبدل الشيكولاته بالتمر

02 آذار / مارس 2020 08:30

أكلات خفيفة تساعدك فى إنقاص الوزن.. استبدل الشيكولاته بالتمر
أكلات خفيفة تساعدك فى إنقاص الوزن.. استبدل الشيكولاته بالتمر

تناول وجبات خفيفة أو سناكس بين الوجبات الرئيسية يساعد في إنقاص الوزن، حيث أنها تساعد في شعورك بالشبع والامتلاء وفى نفس الوقت تحافظ على وزنك، ومن هذه الوجبات الخفيفة المكسرات التي تحتوى على مواد غذائية صحية وهى غنية بالدهون الصحية التي تزيد من الكوليسترول الجيد، في هذا التقرير نتعرف على 3 أكلات خفيفة يمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

أكلات خفيفة تساعد فى إنقاص الوزن
 


عين الجمل
 
وفقا لبحث نشر في مجلة آسيا والمحيط الهادى للتغذية السريرية، يرتبط استهلاك عين الجمل بمستويات أعلى من الطاقة والنشاط، وهو جيد أيضاً لصحة القلب، كما أنه أحد أفضل المكسرات لفقدان الوزن.

وعين الجمل غنى بحمض أوميجا 6 الدهني ويسمى حمض اللينوليك وحمض ألفا لينولينيك الدهني (ALA) وفيتامينات أخرى، كما أنه غني بمضادات الأكسدة. يساعدك عين الجمل في الشعور بالشبع لفترة أطول من الوقت، ويخفض مستوى الكوليسترول السئ، ويعزز وزن الجسم الصحي.

اللوز


إنه ليس مصدرًا ممتازًا للبروتين فحسب، بل إنه غني أيضًا بمضادات الأكسدة، فهو منخفض فى السعرات الحرارية ومليئ بالبروتينات التي تساعد في تطوير كتلة العضلات، كما أن اللوز يساعد أيضًا في محاربة الكوليسترول الضار.

التمر


يمكنك تناول التمر بدلاً من قطعة من الشوكولاتة، فهو بديل صحى، حيث أن من فوائد التمر أنه غني بالحديد ويساعد في إنقاص الوزن، عن طريق التخلص من السموم، علاوة على ذلك ، تمتلئ التمور أيضًا بالألياف الغذائية التي تبقيك تشعر بالشبع لفترة أطول وتمنع تناول وجبات خفيفة غير صحية.

توقف عن إضافة الملح والتوابل على المكسرات
 
على الرغم من أن استهلاك حفنة من المكسرات يوميًا يعتبر صحيًا بمفرده، إلا أن إضافة الملح والتوابل يمكن أن يكون له تأثير عكسى ويزيد من محيط الخصر.

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