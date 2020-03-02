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5 مضادات حيوية طبيعية تناولها كبديل للأدوية وآثارها الجانبية

02 آذار / مارس 2020 08:33

فوائد_الكركم_والزنجبيل
فوائد_الكركم_والزنجبيل

المضادات الحيوية من أكثر الأدوية شيوعًا التي تستخدم لقتل أو منع نمو البكتيريا، ولكن لها آثار جانبية كثيرة قد تزعجك على المدى الطويل، ويمكن استبدال هذه الأدوية بمضادات حيوية من الطبيعة عندما لا يعمل الجهاز المناعي بكفاءة لتدمير البكتيريا المسببة للأمراض، في هذا التقرير نتعرف على المضادات الحيوية الطبيعية التي تساعد في وقايتك من الأمراض، وفقًا لموقع "timesofindia".

5 مضادات حيوية طبيعية تناولها كبديل للأدوية
 

الثوم

الخصائص المضادة للبكتيريا فى الثوم تجعله أفضل الأطعمة لمكافحة العدوى البكتيرية، تشير الدراسات إلى أن الأليسين، المركب الموجود في الثوم، فعال في قتل العديد من البكتيريا الضارة، بما في ذلك السالمونيلا والكوليرا.

العسل

من أقدم المضادات الحيوية المعروفة، حتى أنه كان يستخدم في عصر القدماء المصريين كمضاد حيوي طبيعي للجلد، يمكن أن يساعد العسل في علاج الجروح المزمنة والحروق والقرح والتقرحات فى الجلد.

وكشفت دراسة أجريت عام 2011 أن العسل يمكن أن يمنع حوالي 60 نوعًا من البكتيريا، يحتوي العسل على بيروكسيد الهيدروجين، الذي له خصائص مضادة للجراثيم.

الزنجبيل

الزنجبيل أفضل مضاد حيوي وذلك لخصائصه المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، ويحتوي الزنجبيل على العديد من مضادات الأكسدة مثل: اليربينويدات، والشوجول، والزرومبون، والزنجرون مع الفلافونويدات التي لها بعض الخصائص الممتازة المضادة للميكروبات. وتشير العديد من الدراسات إلى أن الزنجبيل يمكنه محاربة سلالات عديدة من البكتيريا.

الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، وهى معروفة بخصائصها القوية المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، هذه التوابل الصفراء المستخدمة عادة في المطبخ الهندي يمكن أن تحميك من التلف الناجم عن الجذور الحرة المسببة للأمراض، ويمكن أن يقلل الكركم نمو العديد من البكتيريا المسببة للأمراض، الكركم يمكن أن يقلل من نمو الفطريات وقمع نمو الورم في الخلية.

زيت الزعتر

يستخدم زيت الزعتر الأساسي لعلاج مشاكل الجهاز التنفسي والالتهابات ومشاكل المعدة، بخلاف هذا، يحتوي زيت الزعتر أيضًا على بعض الخصائص المضادة للبكتيريا، ولكن يمكنك فقط استخدام زيت الزعتر خارجيًا وقبل تطبيقه على الجلد، قم بتخفيفه في زيت ناقل، لأن استخدامه مباشرة على الجلد يمكن أن يسبب التهاب وتهيج.

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