وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "وأطباء بلا حدود بلجيكا يبحثان سبل تطوير خدمة وحدة ترميم الاطراف وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الطوارئ بمديرية تعليم شرق غزة تنفذ مناورة للإخلاء الآمن وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف: الاحتلال اقتحم الأقصى 20 مرة ومنع الأذان في الإبراهيمي 49 وقتاً وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصيب مواطنين بالرصاص الحي والمطاطي جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون في سلفيت وبيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة النسائية بمحافظة خانيونس تُنفذ "214" مهمةً خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية 226 مستوطنًا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تشكل لجنة لتقييم اعتماد المستلزمات الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تختتم الاسبوع الأول من برنامجها التدريبي للموظفين الجدد وكالة الرأي الفلسطينية تحفيظ أوقاف غزة يُكرم المحفظين المتميزين
أخبار » عجائب وطرائف

الضفادع المضيئة أكثر شيوعا مما كان يعتقد سابقا لهذه الأسباب

02 آذار / مارس 2020 08:44

الضفادع المضيئة أكثر شيوعا مما كان يعتقد سابقا لهذه الأسباب
الضفادع المضيئة أكثر شيوعا مما كان يعتقد سابقا لهذه الأسباب

وجد علماء الأحياء الأمريكيون أن أكثر من 30 نوعًا من البرمائيات، بما في ذلك الضفادع والسمندل، أظهروا جميعًا ظاهرة طبيعية تسمى "التوهج الحيوي"، حيث تشير دراسة جديدة إلى أن البرمائيات مثل الضفادع قد تكون أكثر شيوعًا مما كان يعتقد سابقًا، واستنتج العلماء أن هذه الكائنات المتوهجة التى تبعث وهج الفلورسنت بعد امتصاص الطاقة الضوئية، قد تكون واسعة الانتشار في البرمائيات.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية فيقول الباحثون إنه قد تساعد البرمائيات في العثور على بعضها البعض فى ضوء خافت، أو جذب زملائها أو المساعدة فى التمويه عن أنفسهم فى مواجهة الحيوانات المفترسة.

وكانت الملاحظات سابقا على التأثير الملون فقط في نوع واحد من السمندل وثلاثة أنواع من الضفادع، ولكن كشف الفريق من جامعة سانت كلاود الحكومية في مينيسوتا، أن بين واحد إلى خمسة كائنات من 32 نوعًا من البرمائيات يتحول إلى الضوء الأزرق أو البنفسجي.

وتشمل ذلك الأنواع الشائعة في أمريكا الشمالية مثل الضفدع الأمريكي، والضفدع الخشبي، والسمندل العملاق في كاليفورنيا، وضفدع بكمن الأخضر، والذي يتم الاحتفاظ به في الولايات المتحدة كحيوان أليف.

في حين أن معظم الأنواع الـ 32 هي من أمريكا الشمالية، إلا أن الأنواع الأخرى التي تمت ملاحظتها هي موطنها أمريكا الجنوبية (مثل ضفدع الأمازون)، وأنواع أخرى فى أوروبا والصين.

وقاس الفريق أطوال موجات الضوء المنبعثة من الحيوانات باستخدام مقياس الطيف، وهي أداة تستخدم لقياس خصائص الضوء على جزء من الطيف الكهرومغناطيسي.

وأظهرت جميع الكائنات التي تعرضت للضوء درجات متفاوتة من التوهج الحيوي في أجزاء الجسم المختلفة، فاختلفت أنماط الفلورسنت بين الأنواع، من البقع والشرائط إلى عظام الفلورسنت والإشعاع الزائد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مركز زهير العلمي التعليمي يستقبل وفداً من مديرية التربية والتعليم

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟