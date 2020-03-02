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الحيتان القاتلة الأصغر لديها 28 نغمة موسيقية للتواصل مع بعضها

02 آذار / مارس 2020 08:45

الحيتان القاتلة الأصغر لديها 28 نغمة موسيقية للتواصل مع بعضها
الحيتان القاتلة الأصغر لديها 28 نغمة موسيقية للتواصل مع بعضها


هل تعلم أن أصغر أنواع الحيتان القاتلة لديها 28 نغمة موسيقية يتم استخدامها للتواصل مع أفراد الأسرة، فإن حيتان "روس سي أوركاس" الأصغر من بين خمسة أنواع من الحيتان القاتلة هي أفضل المطربين من بينهم، التى تصدر نغمات موسيقية مميزة بأصواتها، ويمكن أن تنمو الحيوانات المفترسة، المعروفة أيضًا باسم حوت القاتل من النوع C، بطول يصل إلى 20 قدمًا وتستخدم أصوات صفارات من النبض.
 
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يُعتقد أن هذا التنوع الواسع من الأصوات يساعد فى نقل الرسائل حول التغييرات في المناظر الطبيعية والموائل إلى الحيتان القريبة.
 
واكتشف الباحثون أيضًا الثدييات الموجودة في أنتاركتيكا، وغالبًا ما تصدر صوتين في وقت واحد، وقالت باحثة الدراسة ريبيكا ويلارد، مرشح دكتوراه في جامعة كورتين في أستراليا: "باستخدام المراقبة الصوتية، تمكن فريقنا من تحليل التسجيلات من تسعة لقاءات منفصلة مع ما يقرب من 392 من الحيتان القاتلة من النوع C، بما في ذلك البالغين والكبار والأطفال".
 
وأضافت ويلارد: "لقد تمكنا من تحديد مكالمات حوت القاتل من النوع C متعددة المكونات، مما يعني أن العديد من المكالمات تنتقل من أصوات النبضات إلى صفارات".
 
وقالت ويلارد إن بُعد موائل الحوت والمناخ القطبي القاسي يمكن أن يجعل من الصعب مراقبة تحركات حيتان روس القاتلة، مضيفة: "أن هذه المشروعات البحثية ضرورية لفهم سلوكهم ومهاراتهم الصوتية بشكل أفضل".
 
ولعل أكثر سلوكيات الحوت القاتل شيوعًا التي لوحظت في الدراسة كانت السفر والبحث عن الطعام تحت الجليد والتواصل الاجتماعي على السطح، ويعتقد الباحثون أن هذا قد يفسر الزيادة في معدل المكالمات.
 
وأكدت ويلارد: "توفر النتائج التي توصلنا إليها خطوة أولى نحو مقارنة وتمييز الصوتيات الحوت القاتل من النوع C مع تلك الحوت القاتل الأخرى في نصف الكرة الجنوبي".
 

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