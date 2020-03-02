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"ضهير" يطلع وفداً من وزارة الصحة برام الله على الحجر الصحي بمعبر رفح

02 آذار / مارس 2020 08:55

"ضهير" يطلع وفداً من وزارة الصحة برام الله على الحجر الصحي بمعبر رفح

غزة- الرأي

استقبل نائب مدير عام الرعاية الصحية الأولية لشئون الصحة العامة د.مجدي ضهير مساء امس الاحد، وفداً من وزارة الصحة برام الله .

وضم الوفد كل من مدير عام الشؤون الإدارية أ.نزار مسالمه و مدير عام الرعاية الصحية الأولية د.كمال الشخره، و د.طارق الحواش مسؤول مركز الحجر الصحي في محافظة اريحا و د.فتحي ابو ورده مستشار وزيرة الصحة .

ويأتي ذلك لاطلاعهم على الإجراءات المتعلقة بـ "فيروس كورونا "ْ بما فيها مركز الحجر الصحي الذي أقامته وزارة الصحة بغزة في معبر رفح لاستضافة القادمين من الصين والدول التي انتشر مرض "كورونا " والمكون من 52 غرفة بكامل تجهيزاتها الفندقية والصحية الاحترازية.

وبين د.ضهير للوفد متابعة وكيل وزارة الصحة د.يوسف ابو الريش و مدير عام الرعاية الصحية الأولية الدكتور مدحت عباس و جميع الدوائر المعنية عن كثب كافة التجهيزات والاجراءات التي يتم اتخاذها مع العائدين من الصين والدول التي انتشر فيها الفيروس.

و جدد د.ضهير تأكيده على انه لم يتم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة حتى الآن.

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