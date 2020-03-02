عيد ميلاد مدونة خبيرة بالأدوية يتحول إلى كارثة بسبب "خطأ كيماوي"

تحول عيد ميلاد مدونة روسية خبيرة بالأدوية إلى كارثة بسبب "خطأ كيماوي" بعدما ألق زوجها جليداً جافاً في حمام السباحة في نادي الاستحمام في جنوب موسكو لإضفاء تأثير جمالي ومرح على الاحتفال.



وأرجعت صحيفة ديلي ميل البريطانية سبب وفاة 3 من الضيوف بمن فيهم زوج المدونة يكاترينا ديدينكو (29 عاماً) إلى تفاعل كيماوي حدث بعد وضع الجليد الجاف في المياه مسبباً ارتفاعاً في تركيز ثاني أكسيد الكربون تسبّب في اختناقهم وإصابتهم بحروق شديدة.



والمفارقة أن "الكارثة" وقعت مع شخصية مؤثرة في روسيا متخصصة بالصيدلة ويتابعها مليون شخص على إنستغرام، حيث تنشر على صفحتها نصائح للآباء والأمهات حول الأدوية المناسبة للأطفال، كما تقدم إرشادات حول كيفية توفير المال لشراء المنتجات الطبية.



ومن المصادفة أيضاً أن رقم عيد ميلادها الـ 29 كان متزامناً مع تاريخ إعلان وفاة زوجها خلال مكوثه في العناية المركزة بتاريخ 29 فبراير، وشاركت المدونة الشهيرة، وهي أم لولدين، فيديو على صفحتها اليوم تعلن فيها وفاة ثلاثة من ضيوفها بمن فيهم زوحها متحدثة عن الحادثة وهي منهارة بالكباء، متكلمة أنها لم تعلم كيف تتكلم مع ابنتها حين سألتها: "أين أبي؟".



وتواصل لجنة التحقيق الروسية التحقيق في الحادث المأساوي، حيث أكدت المتحدثة باسم لجنة التحقيق يوليا إيفانوفا، أنه إلى جانب سقوط 3 قتلى، ما زال 6 آخرون في العناية المركزة.