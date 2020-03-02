خدمات رفح يدرس مشروع التوأمة مع نادي عربي ويرد على الاتهامات

غزة- الرأي

عقد مجلس إدارة نادي خدمات رفح اجتماعاً عادياً ظهر اليوم الأحد و أصدر مجلس الإدارة التصريح التالي:-

أولا.. نتوجه بالتحية و التقدير لكل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم و الجهاز الفني و الجماهير الذين كانوا ولا زالوا عند حسن ظن الجميع و سطروا أسماءهم بأحرف من نور و حققوا المجد السادس للموسم الثاني على التوالي.

ثانياً.. لسنا مستغربين من حجم الهجمة الموتورة من بعض الأطراف والأندية التي رسمت وخططت للإساءة لنادينا وفريقنا بعد الإنجازات الكبيرة التي حققها ولا زال.

ثالثاً.. قرر مجلس الإدارة تكليف المستشار القانوني للنادي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من أساء للنادي ولاعبيه وجماهيره ويقوم بترويج الشائعات.

رابعاً.. خدمات رفح كان ولا زال على مسافة واحدة من كل الأندية الفلسطينية ونؤكد أن هدفنا حصد الألقاب ولا نلتفت لنتائج واهداف الفرق الأخرى ونؤكد حرصنا على بقاء العلاقة الإيجابية مع كل المنظومة الرياضية ونسعى بخطى ثابتة لتحقيق بطولة كأس المحافظات الجنوبية.

خامساً.. ندعو جماهير النادي للبدء بالتحضيرات للاحتفال بأبطال المجد السادس وعدم الالتفات إلى تلك الأصوات التي تحاول تعطيل فرحتكم فقد كنتم ولازلتم الدرع الحصين لبيتكم والسند الحقيقي للنادي في كل المراحل.

سادساً.. أنهى مجلس الإدارة المرحلة الأولى من إنشاء المتحف الخاص بالنادي واعتمد المرحلة الثانية الخاصة بتطوير المتحف وإعادة ترميم مدخل النادي.

سابعاً.. اعتمد مجلس الإدارة مشروع الطاقة الشمسية بالتعاون مع مؤسسة معا على أن يبدأ التنفيذ الشهر الجاري.

ثامناً.. تشكيل لجنة خاصة لدراسة المشروع المقدم لتوأمة مع نادي عربي كبير.