ريال مدريد ينتزع الصدارة بفوز مثير على برشلونة

إنتزع ريال مدريد صدارة الليجا عقب الفوز على نظيره برشلونة في الكلاسيكو، بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب " سانتياجو برنابيو " في الجولة الـ26 من الليجا، ليرفع ريال مدريد رصيده الى 56 نقطة في الصدارة ، في حين تجمد رصيد برشلونة عند النقطة 55 في المركز الثاني.





بداية الشوط الأول من المباراة كان هادئاً نسبياً بين الفريقين وسط إنحصار الملعب في متوسط الميدان، في حين شهدت الدقيقة " 6 " أول فرصة بعد عرضية أبعدها الدفاع لتصل الى بنزيما الذي سددها فوق المرمى، وبعدها أرسل فينيسيوس كرة عرضية كروس الذي سددها فوق المرمرمى دون أي خطورة.





ـرسل مارسيلو كرة عرضةي خطيرة في الدقيقة " 20 " لكن أبعدها المدافع بصعوبة، ثم رد برشلونة عن طريق ألبا الذي مرر كرة مرر الى جريزمان الذي سددها فوق المرمى في الدقيق " 21 "، وبعدها أرسل فالفيردي كرة عرضية خطيرة مرت من أمام فينيسيوس وبنزيما، ثم سدد ميسي كرة سهلة عند كورتوا .





وفي الدقيقة " 34 " أنقذ كورتوا مرماه من هدف محقق بعد تمريرة الى أرثر الذي دخل منطقة الجزاء وسدد كرة أبعدها كورتوا لى ركنية، ثم وصلت كرة الى ميسي ليدخل منطقة الجزاء ويسددها قوية ولكن كورتوا واصل تألقه وأبعدها في الدقيقة " 38 "، لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل بنتيجة 0-0 .





وفي الشوط الثاني من المباراة، كاد ريال مدريد أن يسجل هدف التقدم بعد تسديدة رائعة من إيسكو لكن شتيجن أبعدها الى ركنية في الدقيقة " 55 "، ارتقى إيسكو لكرة عرضية من كارفخال تصدى لها تير شتيجن ثم بيكيه أبعدها من على خط المرمى في الدقيقة" 60 "، ثم أهدر بنزيما هدف محقق بتسديدة فوق المرمى.





خرج ارتورو فيدال ودخل بدلاً منه برايثوايت في الدقيقة " 70 "، ثم كاد برايثوايت أن يسجل هدف التقدم لكن فاران أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة، ثم سجل ريال مدريد هدف التقدم عن طريق، فيينسيوس جونيرو بعد تمريرة من كروس الى جونيور الذي دخل منطقة الجزاء سدد كرة ارتطمت في بيكيه وسكنت الشباك.





كاد ميسي أن يسجل التعادل لكن مارسيلو وفاران أنقذا ريال مدريد في الدقيقة " 74 "، ثم خرج إيسكو ودخل بدلاً منه مودريتش في الدقيقة " 78 "، ثم خرج جريزمان وأرثر ميلو ودخل بدلاً منها راكيتيتش وفاتي في الدقيقة " 80 "، ثم أرسل ميسي كرة من ضربة حرة حولها بيكية برأسية لكنها بعيدة عن المرمى.





كاد فيينسيوس أن يضيف هدف ثاني لكن تير شتيجن أبعد الكرة من أمامه في الدقيقة " 84 "، ثم خرج فالفيردي ودخل بدلاً منه فاسكيز في الدقيقة " 86 "،ثم خرج بنزيما ودخل ماريانو، ثم سجل ريال مدريد هدف ثاني عن طريق البديل، ماريانو دياز لينتهي بعدها اللقاء بفوز ريال مدريد 2-0.