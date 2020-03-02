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صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم

02 آذار / مارس 2020 09:32

أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيبدأ الساعة العاشرة صباحا عبر كافة فروع بنك البريد.

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