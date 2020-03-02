أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم الاثنين.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيبدأ الساعة العاشرة صباحا عبر كافة فروع بنك البريد.
عاجل |
02 آذار / مارس 2020 09:32
أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم الاثنين.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيبدأ الساعة العاشرة صباحا عبر كافة فروع بنك البريد.
12:37مدرسة البراق الأساسية "ب" المشتركة غرب غزة تُقيم أوائل طلبتها
12:33مديرية غرب غزة تستقبل وفداً من لجنة التربية في المجلس التشريعي
11:17وزارة الصحة تعلن حالة الطوارئ القصوى لمواجهة "كورونا"
12:17"الصحة "وأطباء بلا حدود بلجيكا يبحثان سبل تطوير خدمة وحدة ترميم الاطراف
12:13لجنة الطوارئ بمديرية تعليم شرق غزة تنفذ مناورة للإخلاء الآمن