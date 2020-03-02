أعلنت وزارة المالية في غزة عن صرف رواتب المتقاعدين وحقوق الغير اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة، إن الصرف سيبدأ الساعة العاشرة صباحا عبر كافة فروع بنك البريد.