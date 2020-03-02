وحدة الإسعاف والطوارئ تعزز مؤشرات إنقاذ الحياة وسرعة الأداء

غزة- الرأي

أكد د. إياد أبو زاهر مدير عام وحدة الإسعاف والطوارئ، أنالوحدة أنجزت نحو 5 آلاف مهمه عمل خدماتية خلال شهر يناير 2020، منوهاً أن وحدة الإسعاف والطوارئ مكون رئيس في منظومة الخدمات الصحية لوزارة الصحةوعلى تماس مستمر مع كافة الخدمات والمكونات الصحية في قطاع غزة.

وذكر د.أبو زاهر أنه تم نقل (2509) مريض غسيل كلى ونقل مرضى من مستشفى الى آخر مشيراً الى أن عدد المهمات التي نفذت لنقل المرضى من مراكز الرعاية الاولية الى المستشفيات بلغ عددها (86)مهمة ومايقارب (298) حاله تم نقلها من والى معبر رفح.

و أكد أن طواقم الاسعاف والطوارئ نقلت (34) حالة خروج من المستشفيات،و(55) حالة طارئة من موقع الحدث ،و(27)حالة عناية مركزة خلال شهر يناير.

وبين أن فِرق الاسعاف والطوارئ هي جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الجماعي في وزارة الصحة والتي من خلالها تعكس حرصها في تعزيز مؤشرات إنقاذ الحياة والسرعة في الأداء و التعامل مع أوقات الطوارئ في قطاع غزة لافتاً الى أن عدد مهمات

نقل المرضى من والى معبر بيت حانون بلغت (265)، و(13)مهمة نقل الى مراكز التأهيل/الوفاء ،و (74)مهمة نقل لحالات ولادة ونزيف عرضي.

و على صعيد نقل الحالات داخل أقسام المستشفيات ،أوضح أنه تم نقل (1087)حاله.

الجدير ذكره، أن طواقم الاسعاف والطوارئ تبقى على جهوزية واستعداد لخدمة المرضى على مدار الساعة